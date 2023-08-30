Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зауваживши, що окупанти хочуть розмістити штучні водні перешкоди перед Кримським мостом. Наскільки вони зможуть захистити міст від уражень – цікаве питання.
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Чи можуть штучні водні перешкоди врятувати міст
Як наголосив Гетьман, тут потрібно уявити собі, що зробила б Україна, якби їй довелося захищати б цей міст. Очевидно, що потрібно було б організувати певні загородження.
Ми б спробували зробити загородження. Але чудово усвідомлювали б, що затопленими баржами навряд чи можна зупинити дрони. Тим паче, що є інформація про створену нову бригаду з дронами. Це – серйозна річ. Ми б точно вирішили щось по-іншому зробити,
– вважає Гетьман.
Дивіться розмову з Олексієм Гетьманом на ютубі 24 Каналу
Уся ця історія схожа на те, що хтось із керівників наказав підлеглим хоча б якось захистити Кримський міст від морських дронів. Вони розуміли, що це зробити практично неможливо. Тому й придумали таке рішення, щоб від них відстали.
Відверто кажучи, чи баржі захистять від надводних дронів? Хіба що якщо з переляку туди увійдуть. Нехай поставлять туди Гундяєва, щоб він ще міст покропив. Теж захистить,
– наголосив Гетьман.
Кримський міст: коротко
- 22 серпня в Головному управлінні розвідки повідомляли, що російські окупанти намагаються зробити все можливе, аби вберегти Керченський міст. Вони навіть затопили пороми поблизу незаконно збудованого моста.
- Керівник української розвідки Кирило Буданов прокоментував ситуацію із Кримським мостом. Виявляється, що атака по мосту 12 серпня була в певному сенсі випадковою.
- Також Буданов наголосив, що димова завіса ніяк не захистить міст від ураження. А-от бонові загородження та затоплення суден можуть ускладнити роботу Сил оборони. Але вони її не зупинять.