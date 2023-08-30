Пусть бы еще Гундяев покропил: могут ли подтопленные Россией баржи защитить Крымский мост

Российские оккупанты затапливают паромы и баржи вблизи Крымского моста. Так они хотят уберечь его от атак надводных дронов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что оккупанты хотят разместить искусственные водные преграды перед Крымским мостом. Насколько они смогут оградить мост от попаданий – интересный вопрос.

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Могут ли искусственные водные препятствия спасти мост

Как подчеркнул Гетьман, тут нужно представить себе, что сделала бы Украина, если бы ей пришлось защищать этот мост. Очевидно, что нужно было бы организовать определенные заграждения.

Мы бы попытались сделать заграждение. Но прекрасно отдавали себе отчет, что затопленными баржами вряд ли можно остановить дроны. Тем более что есть информация о созданной новой бригаде с дронами. Это серьезная вещь. Мы бы точно решили что-то по-другому сделать,

– считает Гетман.

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Вся эта история похожа на то, что кто-то из руководителей приказал подчиненным хотя бы защитить Крымский мост от морских дронов. Они понимали, что это сделать практически невозможно. Потому и придумали такое решение, чтобы от них отстали.

Откровенно говоря, защитят ли баржи от надводных дронов? Разве что если с испуга туда войдут. Пусть поставят туда Гундяева, чтобы он еще покропил мост. Тоже защитит,

– подчеркнул Гетман.

Крымский мост: коротко