Ворог намагався висадитися на острів Круглик на Херсонщині: Сили оборони розгромили росіян
- Українські військові зупинили спробу російських військ висадитися на острів Круглик у Херсонській області.
- Російські війська завдали близько 400 ударів дронами-камікадзе по Херсону і прилеглих населених пунктах за добу.
Наші захисники продовжують протидіяти російській армії. Зокрема, українські військові зупинили спробу окупантів висадитися на острів Круглик у Херсонській області.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону.
Яка ситуація на острові Круглик?
За словами Волошина, на Придніпровському напрямку за минулу добу зафіксували одне бойове зіткнення. Російські війська намагалися висадитись на острів Круглик, штурмувати там українські позиції, але Сили оборони знищили ворога.
Водночас речник Сил оборони Півдня зазначив, що активність росіян на цьому напрямку залишається високою: окупанти за добу завдали близько 400 ударів дронами-камікадзе по Херсону та прилеглих населених пунктах, а також здійснили близько сотні артилерійських обстрілів.
Ворог проводить локальні штурмові дії на Антонівських мостах та островах Білогрудий і Круглик, які більше нагадують розвідку бойовими групами та перевірку щільності оборони,
– пояснив він.
Бої на Херсонщині: коротко про головне
Росіянам не вдається досягти успіхів на Херсонщині. Раніше вони залишили позиції на острові Олексіївський через активні дії Сил оборони України та низький морально-психологічний стан.
Зазначається, що противник намагається перегрупуватись на Херсонському напрямку, перекидаючи підрозділи для утримання темпу штурмових дій, але не може відновити спостережні пости на острові.
Окрім цього, російські солдати спеціально псують катери, щоб уникнути бою з Силами оборони в Херсонській області. Контррозвідка Росії підозрює саботаж через часту несправність техніки в моменти виходу на патрулювання.