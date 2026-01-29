Ворог намагався висадитися на острів Круглик на Херсонщині: Сили оборони розгромили росіян

Наші захисники продовжують протидіяти російській армії. Зокрема, українські військові зупинили спробу окупантів висадитися на острів Круглик у Херсонській області.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону.

Яка ситуація на острові Круглик?

За словами Волошина, на Придніпровському напрямку за минулу добу зафіксували одне бойове зіткнення. Російські війська намагалися висадитись на острів Круглик, штурмувати там українські позиції, але Сили оборони знищили ворога.

Водночас речник Сил оборони Півдня зазначив, що активність росіян на цьому напрямку залишається високою: окупанти за добу завдали близько 400 ударів дронами-камікадзе по Херсону та прилеглих населених пунктах, а також здійснили близько сотні артилерійських обстрілів.

Ворог проводить локальні штурмові дії на Антонівських мостах та островах Білогрудий і Круглик, які більше нагадують розвідку бойовими групами та перевірку щільності оборони,

– пояснив він.

Бої на Херсонщині: коротко про головне