Про це в етері 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, додавши, що росіяни вихваляються, що відкривають ФАПи, але це відбувається здебільшого у великих громадах. Один такий фельдшерсько-акушерський пункт вони облаштовують на заміну декільком закритим медустановам.
Дивіться також Гауляйтер Сальдо заявив, що у квартирах херсонців сидять "оператори дронів ЗСУ"
Чому росіяни не хочуть жити на окупованій Херсонщині?
Ті російські фахівці, які приїжджають проводити ремонти у сфері ЖКГ, а також медичні працівники залишатись на окупованій Херсонщині не поспішають. Тому що умови життя вкрай складні.
Там світла більше немає, ніж є. Дуже великі проблеми з водопостачанням і водовідведенням. Немає опалення попри те, що росіяни розповідають, що все це є,
– озвучила Вірлич.
Журналістка з Херсона розповіла, що російські спеціалісти з житлово-комунального господарства працюють неякісно, не знають сучасних технологій, в них немає знань щодо розташування інженерних мереж, географічних особливостей місцевості. Рівень надання ними послуг, як констатує Вірлич – низький.
Ще одна суттєва проблема, яка лякає самих росіян, які приїжджають на окуповану Херсонщину – обстріли. Російська армія, зі слів журналістки, постійно обстрілює правобережну Херсонщину, а потім розвертає зброю і націлює вогонь на лівобережну.
Місцеві це бачать, тому ті росіяни, які туди приїжджають, не поспішають залишатись жити в таких умовах. Працюють вахтовим методом,
– поділилась Вірлич.
Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо розпорядився активніше виявляти нібито безхазяйні квартири і заселяти туди приїжджих з Росії вчителів, медиків, комунальників. Однак назвати їх безхазяйними не можна, вони належать українцям, які були змушені їх покинути, або померлим громадянам, які були самотніми.
Журналістка з Херсона розповіла, що з боку окупаційної влади є регулярне намагання обліковувати так зване безхазяйне житло. Нещодавно в соцмережах росіяни опублікували списки тих "безхазяйних" квартир, які розташовані в Каланчаку і поблизу нього, Каховці та Новій Каховці.
Це перелік квартир одного будинку. Як може бути безхазяйним цілий багатоповерховий будинок? В цих квартирах залишилось і майно українців,
– розповіла Вірлич.
Якими ще діями "відзначився" Сальдо?
Гауляйтер Херсонщини Сальдо допомагає росіянам нарощувати збройне угруповання у південному регіоні України. Як встановила контррозвідка СБУ, він організував створення так званого "добровольчого батальйону" на підтримку Росії. Для цього він влітку 2023 року розпорядився передбачити фінансування цього формування та розквартирування його бійців у будівлях захоплених оздоровчих закладів.
Сальдо проводить переговори з Лукашенком. Він хоче співпрацювати з Білоруссю та надати частину азовсько-чорноморського узбережжя під видом будівництва на території баз відпочинку. Розвиток туризму – лише прикриття справжніх намірів, землі хочуть віддати під логістичні бази, майданчики для силовиків Росії й Білорусі.