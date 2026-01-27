Про це в етері 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, додавши, що росіяни вихваляються, що відкривають ФАПи, але це відбувається здебільшого у великих громадах. Один такий фельдшерсько-акушерський пункт вони облаштовують на заміну декільком закритим медустановам.

Чому росіяни не хочуть жити на окупованій Херсонщині?

Ті російські фахівці, які приїжджають проводити ремонти у сфері ЖКГ, а також медичні працівники залишатись на окупованій Херсонщині не поспішають. Тому що умови життя вкрай складні.

Там світла більше немає, ніж є. Дуже великі проблеми з водопостачанням і водовідведенням. Немає опалення попри те, що росіяни розповідають, що все це є,

– озвучила Вірлич.

Журналістка з Херсона розповіла, що російські спеціалісти з житлово-комунального господарства працюють неякісно, не знають сучасних технологій, в них немає знань щодо розташування інженерних мереж, географічних особливостей місцевості. Рівень надання ними послуг, як констатує Вірлич – низький.

Ще одна суттєва проблема, яка лякає самих росіян, які приїжджають на окуповану Херсонщину – обстріли. Російська армія, зі слів журналістки, постійно обстрілює правобережну Херсонщину, а потім розвертає зброю і націлює вогонь на лівобережну.

Місцеві це бачать, тому ті росіяни, які туди приїжджають, не поспішають залишатись жити в таких умовах. Працюють вахтовим методом,

– поділилась Вірлич.

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо розпорядився активніше виявляти нібито безхазяйні квартири і заселяти туди приїжджих з Росії вчителів, медиків, комунальників. Однак назвати їх безхазяйними не можна, вони належать українцям, які були змушені їх покинути, або померлим громадянам, які були самотніми.

Журналістка з Херсона розповіла, що з боку окупаційної влади є регулярне намагання обліковувати так зване безхазяйне житло. Нещодавно в соцмережах росіяни опублікували списки тих "безхазяйних" квартир, які розташовані в Каланчаку і поблизу нього, Каховці та Новій Каховці.

Це перелік квартир одного будинку. Як може бути безхазяйним цілий багатоповерховий будинок? В цих квартирах залишилось і майно українців,

– розповіла Вірлич.

