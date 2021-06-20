Куди підуть 5,4 мільярда гривень до 30-річчя незалежності: пояснення уряду

У Мінфіні заявили, що до 30-річчя незалежності України планують витратити 5,4 мільярда гривень. В Уряді пояснили, що частину коштів витратять на модернізацію важливих об'єктів.

Мовиться про інфраструктурні проєкти. Адже вони включені у план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці.

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Частина грошей піде на модернізацію інфраструктури

Крім урочистих заходів, святування 30-річчя незалежності України передбачає:

модернізацію 6 регіональних аеропортів;

розбудову євроколії Київ – Львів – Скнилів;

завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдиті.

Прогнозована сума витрат у 5,4 мільярда гривень включає витрати на будівництво та модернізацію таких об'єктів,

– розповіли в Мінфіні.

Ба більше, безпосередньо на урочистості планують витратити орієнтовно 100 мільйонів гривень.

Святкування Дня Незалежності України: що планують

8 червня оприлюднили план заходів святкування Дня Незалежності, який затвердив Кабмін. Зокрема проведуть урочистий концерт і парад військ.

На Хрещатику буде проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.

Ба більше, – будуть артилерійський салют на Трухановому острові та урочисте проходження катерів на Дніпрі.

Наприкінці травня до 30-річчя незалежності Володимир Зеленський представив символ.

У рамках святкування в Україну уперше за понад 300 років привезуть Конституцію Пилипа Орлика. Її зможуть побачити всі охочі.

У Мінфіні кажуть, що фінансуватимуть заходи з державного, місцевих бюджетів та інших джерел – в тому числі з приватних інвестицій, грантів, допомоги донорів.