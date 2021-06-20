Куда пойдут 5,4 миллиарда гривен к 30-летию независимости: объяснения правительства

В Минфине заявили, что к 30-летию независимости Украины планируют потратить 5,4 миллиарда гривен. В правительстве пояснили, что часть средств потратят на модернизацию важных объектов.

Речь идет об инфраструктурных проектах. Ведь они включены в план мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины.

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Часть денег пойдет на модернизацию инфраструктуры

Кроме торжественных мероприятий, празднование 30-летия независимости Украины предусматривает:

модернизацию 6 региональных аэропортов;

развитие евроколеи Киев – Львов – Скнилов;

завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдете.

Прогнозируемая сумма расходов в 5,4 миллиарда гривен включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов,

– рассказали в Минфине.

Более того, непосредственно на торжества планируют потратить ориентировочно 100 миллионов гривен.

Празднование Дня Независимости Украины: что планируют

8 июня обнародовали план мероприятий празднования Дня Независимости, который утвердил Кабмин. В частности проведут торжественный концерт и парад войск.

На Крещатике будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

Более того, – будут артиллерийский салют на Трухановом острове и торжественное прохождение катеров на Днепре.

В конце мая к 30-летию независимости Владимир Зеленский представил символ.

В рамках празднования в Украину впервые за более 300 лет привезут Конституцию Пилипа Орлика. Ее смогут увидеть все желающие.

В Минфине говорят, что будут финансировать мероприятия из государственного, местных бюджетов и других источников – в том числе из частных инвестиций, грантов, помощи спонсоров.