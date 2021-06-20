Куда пойдут 5,4 миллиарда гривен к 30-летию независимости: объяснения правительства

В Минфине заявили, что к 30-летию независимости Украины планируют потратить 5,4 миллиарда гривен. В правительстве пояснили, что часть средств потратят на модернизацию важных объектов.
Речь идет об инфраструктурных проектах. Ведь они включены в план мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины.
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Часть денег пойдет на модернизацию инфраструктуры
Кроме торжественных мероприятий, празднование 30-летия независимости Украины предусматривает:
- модернизацию 6 региональных аэропортов;
- развитие евроколеи Киев – Львов – Скнилов;
- завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдете.
Прогнозируемая сумма расходов в 5,4 миллиарда гривен включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов,
– рассказали в Минфине.
Более того, непосредственно на торжества планируют потратить ориентировочно 100 миллионов гривен.Справка. В Минфине говорят, что будут финансировать мероприятия из государственного, местных бюджетов и других источников – в том числе из частных инвестиций, грантов, помощи спонсоров.
Празднование Дня Независимости Украины: что планируют
- 8 июня обнародовали план мероприятий празднования Дня Независимости, который утвердил Кабмин. В частности проведут торжественный концерт и парад войск.
- На Крещатике будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.
- Более того, – будут артиллерийский салют на Трухановом острове и торжественное прохождение катеров на Днепре.
- В конце мая к 30-летию независимости Владимир Зеленский представил символ.
- В рамках празднования в Украину впервые за более 300 лет привезут Конституцию Пилипа Орлика. Ее смогут увидеть все желающие.