Кулеба розповів про ймовірність посилення санкцій проти Росії після Кримської платформи

Дмитро Кулеба заявив, що у посиленні санкції щодо Росії є проблеми, які мають вирішувати після саміту Кримської платформи. Мовиться про обмеження через політичні репресії проти кримських татар.

Кулеба запевнив, що мовиться про дві проблеми. Про це очільник МЗС розповів під час інтерв'ю.

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Потрібно усувати прогалини, – Кулеба про санкції проти Росії

Дмитро Кулеба запевнив, що із санкціями є дві проблеми й над їх вирішенням Кримська платформа буде працювати після установчого саміту.

Глава МЗС назвав ці проблеми:

перша – "прогалини в чинному санкційному режимі, коли вдається комусь щось постачати в Крим з того, що туди постачатися не повинно";

друга – посилення санкцій.

Держави не готові одразу брати чіткі зобов'язання, що "ми зробимо ось ці й ось ці санкції через місяць, через пів року". Але є повне розуміння того, що потрібно усувати прогалини, потрібно бути готовими посилювати санкції,

– сказав Кулеба.

Він запевнив, що санкції є важливим елементом, проте "ми не повернемо Крим виключно завдяки санкційній політиці".

"Санкції є не інструментом, а елементом великої стратегії повернення тимчасово окупованих територій", – запевнив Кулеба.

Коротко про саміт Кримської платформи