Кулеба рассказал о вероятности усиления санкций против России после Крымской платформы

Дмитрий Кулеба заявил, что в усилении санкций в отношении России есть проблемы, которые должны решать после саммита Крымской платформы. Говорится об ограничениях из-за политических репрессий против крымских татар.

Кулеба заверил, что говорится о двух проблемах. Об этом глава МИД рассказал во время интервью.

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Нужно устранять пробелы, – Кулеба о санкциях против России

Дмитрий Кулеба заверил, что с санкциями есть две проблемы и над их решением Крымская платформа будет работать после учредительного саммита.

Глава МИД назвал эти проблемы:

первая – "пробелы в действующем санкционном режиме, когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно";

вторая – усиление санкций.

Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что "мы сделаем вот эти и вот эти санкции через месяц, через полгода". Но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы, нужно быть готовыми усиливать санкции,

– сказал Кулеба.

Он заверил, что санкции являются важным элементом, однако "мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике".

"Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", – заверил Кулеба.

Коротко о саммите Крымской платформы