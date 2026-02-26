Пошкоджений 9-поверховий будинок, спалахнули 2 пожежі: які наслідки атаки Росії по Києву

Вранці 26 лютого російські війська атакували Київ. Унаслідок цього зафіксовано пошкодження в кількох районах столиці.

Займання та руйнування сталися у Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

Що відомо про наслідки атаки росіян на Київ?

У Дарницькому районі внаслідок атаки зазнав пошкоджень дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері у квартирі на першому поверсі. Пожежі немає. Постраждалих не виявили.

У Голосіївському районі сталося займання на території приватної садиби. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється. Також внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Наразі рятувальники вже локалізували пожежу.

У Печерському районі загорівся двоповерховий приватний будинок. Пожежу локалізували. Екстрені служби перевіряють інформацію щодо можливих постраждалих.

Також повідомлялося, що у Дніпровському районі зафіксували пошкодження інфраструктури. Зокрема, розповідали, що була пошкоджена будівля магазину. Однак ця інформація не підтвердилася.

За даними ДСНС, станом на 07:27 усі пожежі ліквідовано. Наразі, інформація щодо постраждалих відсутня, але вона може оновлюватися.

У яких ще містах зафіксовано пошкодження?