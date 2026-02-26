Пошкоджений 9-поверховий будинок, спалахнули 2 пожежі: які наслідки атаки Росії по Києву
- Російські війська 26 лютого атакували Київ, пошкодивши дев’ятиповерховий будинок у Дарницькому районі.
- У Голосіївському районі сталося займання на території приватної садиби, а в Печерському районі загорівся двоповерховий приватний будинок, пожежі локалізовані.
Вранці 26 лютого російські війська атакували Київ. Унаслідок цього зафіксовано пошкодження в кількох районах столиці.
Займання та руйнування сталися у Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.
Що відомо про наслідки атаки росіян на Київ?
У Дарницькому районі внаслідок атаки зазнав пошкоджень дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері у квартирі на першому поверсі. Пожежі немає. Постраждалих не виявили.
У Голосіївському районі сталося займання на території приватної садиби. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється. Також внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Наразі рятувальники вже локалізували пожежу.
У Печерському районі загорівся двоповерховий приватний будинок. Пожежу локалізували. Екстрені служби перевіряють інформацію щодо можливих постраждалих.
Також повідомлялося, що у Дніпровському районі зафіксували пошкодження інфраструктури. Зокрема, розповідали, що була пошкоджена будівля магазину. Однак ця інформація не підтвердилася.
За даними ДСНС, станом на 07:27 усі пожежі ліквідовано. Наразі, інформація щодо постраждалих відсутня, але вона може оновлюватися.
У яких ще містах зафіксовано пошкодження?
Запоріжжя також зазнало масованої атаки. Пошкоджено багатоповерхівку, автівки, об'єкти інфраструктури, "Епіцентр", щонайменше одна людина постраждала.
По Харкову відбулася атака балістичними ракетами та БпЛА, пошкоджено електромережі та газопровід. Внаслідок удару у Шевченківському районі постраждала житлова багатоповерхівка, інформацію щодо постраждалих уточнюють.