Київ Вибухи у Києві Пошкоджений 9-поверховий будинок, спалахнули 2 пожежі: які наслідки атаки Росії по Києву
26 лютого, 07:29
Пошкоджений 9-поверховий будинок, спалахнули 2 пожежі: які наслідки атаки Росії по Києву

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Російські війська 26 лютого атакували Київ, пошкодивши дев’ятиповерховий будинок у Дарницькому районі.
  • У Голосіївському районі сталося займання на території приватної садиби, а в Печерському районі загорівся двоповерховий приватний будинок, пожежі локалізовані.

Вранці 26 лютого російські війська атакували Київ. Унаслідок цього зафіксовано пошкодження в кількох районах столиці.

Займання та руйнування сталися у Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

Що відомо про наслідки атаки росіян на Київ?

У Дарницькому районі внаслідок атаки зазнав пошкоджень дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері у квартирі на першому поверсі. Пожежі немає. Постраждалих не виявили. 

У Голосіївському районі сталося займання на території приватної садиби. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється. Також внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Наразі рятувальники вже локалізували пожежу. 

У Печерському районі загорівся двоповерховий приватний будинок. Пожежу локалізували. Екстрені служби перевіряють інформацію щодо можливих постраждалих.

Також повідомлялося, що у Дніпровському районі зафіксували пошкодження інфраструктури. Зокрема, розповідали, що була пошкоджена будівля магазину. Однак ця інформація не підтвердилася.

За даними ДСНС, станом на 07:27 усі пожежі ліквідовано. Наразі, інформація щодо постраждалих відсутня, але вона може оновлюватися.

У яких ще містах зафіксовано пошкодження?

  • Запоріжжя також зазнало масованої атаки. Пошкоджено багатоповерхівку, автівки, об'єкти інфраструктури, "Епіцентр", щонайменше одна людина постраждала.

  • По Харкову відбулася атака балістичними ракетами та БпЛА, пошкоджено електромережі та газопровід. Внаслідок удару у Шевченківському районі постраждала житлова багатоповерхівка, інформацію щодо постраждалих уточнюють.