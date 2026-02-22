Велике червоне коло наближалось, – жителі Софіївської Борщагівки про ранкову атаку

Уночі 22 лютого Росія масовано вдарила по Софіївській Борщагівці. Там майже вщент зруйновані декілька житлових будинків.

На місці триває ліквідація наслідків атаки. Розгорнуті штаби допомоги, де люди можуть отримати плівку, аби закрити вибиті вікна. Про це повідомляє "Київ24".

Якою була ніч для мешканців Софіївської Борщагівки?

У коментарі журналістам мешканці Софіївської Борщагівки розповіли про складну ніч.

Одна із місцевих жінок поділилася, що десь після сьомої ранку було чути дуже гучний свист ракети. Потім стався яскравий спалах, і дуже гучно бахнуло. Від вибуху у жінки вдома повідкривалися вікна.

Інша місцева зізналася, що сьогоднішні ніч і ранок були для неї найжахливішими. Жінка бачила, як наближалось "велике червоне коло". За 20 хвилин до прильоту вона забрала дітей з кімнати, яка зараз зруйнована.

Чудом зберегла дітей. Бо ані вікон, ані квартири, усе перевернуто,

– розповіла мешканка Софіївської Борщагівки.

Відомо, що влучання у селі прийшлося між будинками. Зараз фахівці ДСНС ліквідовують наслідки атаки, зокрема спецтехнікою.

Наслідки атаки на Київську область / Фото ДСНС

Які наслідки російської атаки на Київську область?