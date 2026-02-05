Тепла в частині будинків Києва не буде, поки не полагодять Дарницьку ТЕЦ: перелік адрес

Через масований російський обстріл 3 лютого надскладних пошкоджень зазнала Дарницька ТЕЦ у Києві. Вона великою мірою забезпечувала теплом значну частину Лівого берега столиці. Однак відновити її буде складно, тож мешканці Дніпровського та Дарницького районів залишаться без опалення, поки не відремонтують ТЕЦ.

Відповідну заяву мер міста Віталій Кличко зробив у своєму телеграм-каналі. Він також оприлюднив список адрес, за якими у столиці відсутнє теплопостачання через пошкодження теплооб'єкта.

У скількох будинках Києва люди залишилися без тепла?

За словами Кличка, Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплом понад 1100 житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Там поки що відновити опалення не вдасться.

Фахівці оцінюють, що на повноцінне відновлення роботи станції піде щонайменше два місяці – за умови, що Росія не завдасть нових ударів по об'єкту.

Кличко також зазначив, що ДТЕК запровадив максимально щадні графіки відключень електроенергії саме для тих будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, які залишилися без опалення.

Цікаво! Журналісти Суспільного показали, як виглядає Дарницька ТЕЦ після чергового російського обстрілу.

Яка ситуація з теплом та світлом в Україні?