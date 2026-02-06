Укр Рус
6 лютого, 15:16
3
Оновлено - 15:55, 6 лютого

Для 2 районів Києва ввели окремі графіки відключення світла, – ДТЕК

Софія Рожик
Основні тези
  • У Києві для Дніпровського та Дарницького районів запроваджено окремі графіки відключення світла через пошкодження Дарницької ТЕЦ після обстрілу.
  • Світло вимикатиметься з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00.

Для частини Києва 6 лютого ввели окремі графіки відключення світла. Йдеться про 2 райони, яких теплом забезпечувала Дарницька ТЕЦ.

Ця частина Києва залишилися без опалення через серйозні руйнування теплостанції після обстрілу 3 лютого. Про це повідомили у ДТЕК.

Як діятимуть нові графіки для частини Києва?

За окремими графіками відключень житиме Дніпровський та Дарницький райони.

Розуміємо, як важко, коли вдома холодно і темно. Тому енергетики зробили неможливе і збільшили можливість подачі світла до ваших будинків,
– звернулися у ДТЕК до киян, які мешкають у цих двох районах.

Зверніть увагу, журналісти показали, як виглядає Дарницька ТЕЦ після обстрілу. На кадрах видно суттєві руйнування основної будівлі, вирви від ракет і обмерзлі труби.

Світло буде вимикатися лише з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00. 

Енергетики також нагадали, що мережі наразі дуже перевантажені. Тож просять користуватися електроприладами обережно.

"Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі – можуть траплятися аварії. Тому просимо: вмикайте потужні прилади по черзі", – закликали у ДТЕК.

Ситуація в енергетиці: останні новини

  • Ситуація в енергетиці продовжує бути складною. Україна отримує енергетичну допомогу, аби пережити зиму. Однією з останніх допомогу передала Естонія. Вона, зокрема, підтримує відновлення в Житомирській області.

  • Експерт з енергетики Андрій Закревський у коментарі 24 Каналу розповів, що в Україні треба диверсифікувати системи теплопостачання, адже великі радянські об'єкти є вразливими до російських атак.

  • До того у ніч на п'ятницю, 6 лютого, російська армія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через це на ранок без світла залишилися мешканці Кіровоградської, Запорізької, Харківської, Донецької і Дніпропетровської областей.