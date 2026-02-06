Для 2 районів Києва ввели окремі графіки відключення світла, – ДТЕК
- У Києві для Дніпровського та Дарницького районів запроваджено окремі графіки відключення світла через пошкодження Дарницької ТЕЦ після обстрілу.
- Світло вимикатиметься з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00.
Для частини Києва 6 лютого ввели окремі графіки відключення світла. Йдеться про 2 райони, яких теплом забезпечувала Дарницька ТЕЦ.
Ця частина Києва залишилися без опалення через серйозні руйнування теплостанції після обстрілу 3 лютого. Про це повідомили у ДТЕК.
Дивіться також Від Хмельниччини до Миколаївщини: у багатьох областях знову не діють графіки
Як діятимуть нові графіки для частини Києва?
За окремими графіками відключень житиме Дніпровський та Дарницький райони.
Розуміємо, як важко, коли вдома холодно і темно. Тому енергетики зробили неможливе і збільшили можливість подачі світла до ваших будинків,
– звернулися у ДТЕК до киян, які мешкають у цих двох районах.
Зверніть увагу, журналісти показали, як виглядає Дарницька ТЕЦ після обстрілу. На кадрах видно суттєві руйнування основної будівлі, вирви від ракет і обмерзлі труби.
Світло буде вимикатися лише з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00.
Енергетики також нагадали, що мережі наразі дуже перевантажені. Тож просять користуватися електроприладами обережно.
"Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі – можуть траплятися аварії. Тому просимо: вмикайте потужні прилади по черзі", – закликали у ДТЕК.
Ситуація в енергетиці: останні новини
Ситуація в енергетиці продовжує бути складною. Україна отримує енергетичну допомогу, аби пережити зиму. Однією з останніх допомогу передала Естонія. Вона, зокрема, підтримує відновлення в Житомирській області.
Експерт з енергетики Андрій Закревський у коментарі 24 Каналу розповів, що в Україні треба диверсифікувати системи теплопостачання, адже великі радянські об'єкти є вразливими до російських атак.
До того у ніч на п'ятницю, 6 лютого, російська армія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через це на ранок без світла залишилися мешканці Кіровоградської, Запорізької, Харківської, Донецької і Дніпропетровської областей.