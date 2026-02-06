Для 2 районів Києва ввели окремі графіки відключення світла, – ДТЕК

Для частини Києва 6 лютого ввели окремі графіки відключення світла. Йдеться про 2 райони, яких теплом забезпечувала Дарницька ТЕЦ.

Ця частина Києва залишилися без опалення через серйозні руйнування теплостанції після обстрілу 3 лютого. Про це повідомили у ДТЕК.

Як діятимуть нові графіки для частини Києва?

За окремими графіками відключень житиме Дніпровський та Дарницький райони.

Розуміємо, як важко, коли вдома холодно і темно. Тому енергетики зробили неможливе і збільшили можливість подачі світла до ваших будинків,

– звернулися у ДТЕК до киян, які мешкають у цих двох районах.

Зверніть увагу, журналісти показали, як виглядає Дарницька ТЕЦ після обстрілу. На кадрах видно суттєві руйнування основної будівлі, вирви від ракет і обмерзлі труби.

Світло буде вимикатися лише з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00.

Енергетики також нагадали, що мережі наразі дуже перевантажені. Тож просять користуватися електроприладами обережно.

"Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі – можуть траплятися аварії. Тому просимо: вмикайте потужні прилади по черзі", – закликали у ДТЕК.

