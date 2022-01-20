У Дніпровському районі "замінували" гімназію

20 січня 2022 , 09:02
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Джерело:

24 канал

У Києві на вулиці Івана Миколайчука, 9А "замінували" гімназію №191 імені Павла Тичини. Повідомлення надійшло адміністрації вранці 20 січня.

Відомо, що в цьому освітньому закладі діти поглиблено вивчають іноземну мову. Він розташований у Дніпровському районі столиці.

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Всіх евакуювали 

Як повідомили 24 каналу в адміністрації гімназії, станом на 8:53 поліція, вибухотехніки та рятувальники ще перевіряли приміщення та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Усіх учнів та працівників евакуювали з будівлі.


Учнів та вчителів евакуювали з гімназії на час перевірки / Фото з телеграм-каналу "Київ зараз"

Хвилі "мінувань" немає кінця

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Автор: Вікторія Довгань