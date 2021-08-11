Дрифт на Софіївській площі: КМДА раніше відмовила Red Bull – документи

У КМДА оприлюднили документ, який підтверджує – організатори дрифту на Софіївській площі таки зверталися за погодженням, однак їм відмовили. Проте їх перенаправили в іншу установу. Також у мережі оприлюднили нібито заяву, де просили погодження заходу в поліції.

Red Bull зверталися до Держадміністрації 3 серпня, а відповідь їм надали через 2 дні. А ось дата звернення до поліції невідома.

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Чому звернення в заповідник необхідне

У тексті документу мовиться, що компанія мала звернутися до заповідника "Софія Київська". Це було потрібно, щоб там визначили відповідність цього заходу історичному середовищу.

Також у заповіднику мали оцінити можливість негативного техногенного впливу на стан пам'яток. Цей документ надав Відділ моніторингу та координації масових заходів у Києві.



Місто відмовило в дозволі зйомок / Документ, який надали в КМДА

Чи зверталися до заповідника

Коли історія набула розголосу в мережі, колишній міністр екології Ігор Шевченко написав, що у "Софії Київській" надали компанії необхідний дозвіл.

Проте, згодом ситуацію прокоментували в заповіднику та спростували це. Там зазначили, що дозволу ніхто не надавав, тому організатори не мали права проводити такий захід.

Можливо, компанія писала в поліцію

Колишній нардеп Ігор Луценько оприлюднив у своєму фейсбуці документ, де нібито Red Bull звертається до голови Нацполіції Києва. Там мовилося про те, що компанія в особі координатора зйомок Єлизавети Онашко просить надати дозвіл на проведення дрифту.

Проте слід зазначити, на заяві не вказана дата, коли її підписали та подали. Тому невідомо, чи дійсно її надсилали. Також у МВС заявили, що організатори дійства не отримували погодження від поліції Києва.



Заява Red Bull до поліції Києва / Зображення Ігоря Луценка

КМДА вимагає вибачення від компанії

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів написав у своєму телеграмі, що КМДА вимагає від компанії Red Bull офіційного вибачення. Також він додав, що чекає завершення розслідувань, які правоохоронці почали напередодні.

Оскільки Софійський собор є пам'яткою ЮНЕСКО та національним надбанням, вимагаю від Red Bull UA публічного вибачення перед киянами та перед українцями за зневагу до пам’яток культури,

– написав чиновник.

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