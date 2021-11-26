Горілка на сніданок, стійка на голові й "війна" із Суркісом: чим киянам запам'ятався Омельченко

У Києві внаслідок ускладнень після коронавірусу помер ексмер столиці Олександр Омельченко. Киянам він запам'ятався низкою курйозних і навіть скандальних історій.

Адже політик був причетним до гучних корупційних епізодів, смертельних аварій та підписання сумнозвісних Харківських угод. Втім, не менше спогадів про колишнього очільника столиці пов'язані з його дивними звичками та особливостями роботи.

До теми Помер ексмер Києва Омельченко

Страшний сон голів районів

Зазвичай робочий день Омельченка починався о 5 ранку. На своїй машині він одразу вирушав інспектувати місто і міг заїхати будь-куди. Якщо принаймні в одному дворі йому щось не подобалося, то він одразу дзвонив голові відповідного району столиці й вичитував його за невиконану роботу.

Сніданок починав з горілки

Ексмер Києва традиційно починав свій ранок на роботі з 50 грамів горілки. Це стало для нього своєрідним ритуалом. На здоров'я політик тоді не скаржився, тож міг випити доволі багато.

День народження нон-стоп

Святкування свого дня народження Омельченко також завжди починав в один і той самий час – о 5 ранку. Першими з вітаннями до нього йшли дрібні чиновники та голови районів. Все це супроводжувалося вживанням міцних напоїв.

Останніми вітати мера приїздили журналісти – об 11:30. Із ними Омельченко виголошував "контрольний тост".

Після цього політик йшов на крапельницю і їхав до аеропорту, аби летіти в Крим. Там святкування продовжувалося, адже в один день із Омельченком народився його друг – другий президент України Леонід Кучма. Ще одним товаришем мера Києва, з яким він любив випивати, був його московський колега Юрій Лужков.

Варто прочитати Любив Київ і творив його історію, – Кличко про смерть Омельченка

"Війна" із Суркісом

Головним конкурентом Омельченка на виборах мера Києва у 1999 році був президент клубу "Динамо" Григорій Суркіс. Саме тоді й почалася їхня ворожнеча, яка вилилася у баталії з "чорними" технологіями.

На одній із пресконференцій Омельченко похизувався перед журналістами, що вміє стояти на голові. Згодом Суркіс використав цей кадр у роликах, в яких порівнював політичного опонента з Шаріковим із "Собачого серця". Їх транслювали на каналі "Інтер".

Омельченко вирішив відплатити конкуренту тією ж монетою і створив ролики, у яких Суркіса порівнювали з Доцентом із радянського фільму "Джентельмени удачі". Однак в ефір ці відео так і не потрапили.

На цьому змагання між двома політиками не припинилися. Тож Омельченко вирішив насолити кривднику, заснувавши власний футбольний клуб "Арсенал Київ". На його фінансування залучалися величезні кошти з міського бюджету, але команда так і не стала успішною. Зрештою клуб остаточно припинив існування у 2019 році.



Омельченко хизується перед журналістами стійкою на голові / Фото "Сегодня"

Програв Черновецькому через самовпевненість

Під час виборів мера столиці у 2006 році Омельченко програв Леоніду Черновецькому. Він практично не докладав ніяких зусиль до виборчої кампанії, оскільки був певен, що містяни вкотре проголосують за нього. Втім, все склалося інакше.

У передвиборчі перегони Омельченко увімкнувся лише за два тижні до голосування, та й то невдало. Він розвісив по всьому Києву білборди із незрозумілою інформацією. Показово, що їх схвалив водій мера, і той йому довірився.

Після поразки на виборах Омельченко довго не міг з нею змиритися. Він постійно збирав у себе на дачі своїх заступників та обговорював із ними невдачі Черновецького.

Цікаво Вічний мер, скандальні ДТП і кандидат в президенти: біографія Олександра Омельченка

Здихався набридлого підлеглого через підвищення

Одного разу Омельченко вирішив позбутися набридлого першого заступника Станіслава Сташевського. Розв'язав проблему він доволі оригінально – замість того, аби звільняти, мер випросив для нього у Кучми посаду міністра енергетики.

У не менш хитрий спосіб Омельченко усунув з політичної арени своїх конкурентів. Будучи мером, він здійснив реформу містоуправління і скоротив кількість районів столиці з 14 до 10. Так за бортом залишився керівник Печерського району Анатолій Коваленко, який прагнув очолити КМДА за покровительства ексголови Адміністрації президента та колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина.

"Перевзування" з Ющенком

Після отруєння Віктора Ющенка напередодні президентських виборів 2004 року Омельченко дивно прокоментував цей скандал. Він порадив політику звернутися до звичайної районної поліклініки, оскільки це нібито несерйозна історія.

Однак після початку Помаранчевої Революції Омельченко одразу прийшов на Майдан Незалежності, сказавши, що він там, де кияни.

Що відомо про смерть Омельченка