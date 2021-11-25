За кілька днів до смерті хворого на коронавірус Олександра Омельченка госпіталізували до лікарні. Політик помер на 84-році життя.

Важливо Помер ексмер Києва Омельченко

Біографія політика

Ранні роки Омельченка

Олександр Омельчено народився 9 серпня 1938 року у селі Зозів на Вінниччині. У 1959 році закінчив Київський будівельний технікум. Пізніше вступив до київського інженерно-будівельного інституту, який закінчив у 1974 році. Після цього одразу ж вступив до Київського інституту народного господарства.

Першу роботу майбутній політик отримав у будівельному комбінаті в столиці. Працював бетонщиком. Після служби в армії повернувся до цього ж комбінату, де отримав посаду майстра цеху збірного залізобетону.

З роками кар'єра Олександра Омельченка пішла стрімко вгору. У 1970-их став головним інженером та директором заводу ЖБК №1, а пізніше – будівельного комбінату.

Початок політичної кар'єри

Політична кар'єра майбутнього мера столиці розпочалася ще у 1987 році, коли Олександра Омельченка призначили на посаду радника-консультанта в Афганістані. На цій посаді майбутній політик пробув до завершення війни в країні – до 1989 року.

Опісля Омельченко успішно захистив дисертацію та отримав ступінь кандидата технічних наук. У той час майбутній мер Києва отримав посаду начальника управління будівельної індустрії в Держбуді УРСР.

Також деякий час Омельченко був головним інженером Укрбуду в Вірменії під час відновлення Єревану, який постраждав після потужного землетрусу.

У 1990 році став виконуючим обов'язки заступника голови виконкому Київської міської ради. Згодом став заступником голови.

Кар'єра Омельченка після проголошення незалежності

У 1992 році Омельченко став генеральним директором компанії "Київреконструкція" , однак уже через 2 роки він став заступником, а згодом і першим заступником голови КМДА.

Уже в 1996 році Олександр Омельченко очолив Київську міську державну адміністрацію. У 1999 році під час виборів мера столиці, очільник КМДА отримав підтримку 76% киян. Під час перевиборів у 2002 році рівень підтримки майже не змінився – за Омельченка проголосували 73% мешканців столиці. У той час Омельченку указом президента Леоніда Кучми присвоїли звання Героя України.



Олександр Омельченко і Леонід Кучма / Фото КМДА

За час перебування на посаді мера, Омельченко сприяв відновленню стародавніх церков. Зокрема Михайлівського Золотоверхого та Успенського соборів.

У 2004 році партія "Єдність" на своєму з'їзді ухвалила рішення висунути кандидатуру Олександра Омельченка на президентські вибори. У першому турі підтримка політика склала 0,48%. У наступному турі мер Києва підтримував Віктора Ющенка.

На виборах мера Києва у 2006 році посів третє місце і поступився кріслом мера Леоніду Черновецькому. Опісля президент Віктор Ющенко підписав указ про звільнення Омельченка з посади голови КМДА.

Омельченко у Верховній Раді

На виборах до Верховної Ради Олександр Омельченко отримав депутатський мандат від партії "Наша Україна – Народна Самооборона", яку очолював Юрій Луценко. Колишній мер Києва був №13 у списку партії. У парламенті Омельченко очолював комітет з питань будівництва та місцевого самоврядування.

У 2010 році підтримав ратифікацію Харківських угод про перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Олександр Омельченко в 2012 році подав свою кандидатуру на вибори до Верховної Ради в одномандатному окрузі №220 в Києві, однак напередодні виборів зняв свою кандидатуру.



Олександр Омельченко / Фото з фейсбука Олександра Омельченка

З 2014 року Омельченко був депутатом Київської міськради, а в 2015 році спробував знову поборотися за посаду мера Києва, однак посів 3 місце на виборах. Невдалою стала і спроба пройти до Верховної Ради у 2019 році.

Олександр Омельченко був одруженим та мав двох дітей – синів Ярослава та Олександра. Дружина політика – Людмила, як і сам Омельченко, інженерка за освітою.

Скандали пов'язані з політиком

Олександр Омельченко був учасником кількох ДТП, 2 з яких смертельні. У 2009 році був учасником смертельної ДТП. Пішохід – 48-річний чоловік – переходив дорогу в нерегульованому місці, через що його збив Омельченко, який був за кермом. Унаслідок аварії пішохід помер на місці.

Ще одна смертельна ДТП трапилася у 2015 році, коли політик наїхав на жінку на пішохідному переході. Постраждала померла від отриманих травм. Через рік автомобіль Омельченка зіткнувся з фурою.



Олександр Омельченко / Фото my.ua

Також Олександр Омельченко був одним із лідерів за кількістю задекларованих автомобілів серед депутатів київської міськради. Політику належало 6 автівок. Станом на 2015 рік статки політика оцінювали в 43,5 мільйона гривень.

За даними руху "Чесно" Омельченко прогулював більшість засідань на посаді депутата міськради Києва. Станом на 2021 рік, був відсутнім на половині засідань.