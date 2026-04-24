У Києві гриміли вибухи: уламки впали в одному з районів
- У Києві 24 квітня зранку лунали вибухи, оголошено повітряну тривогу.
- Мер Києва підтвердив роботу ППО проти ворожих дронів на Оболоні та закликав мешканців бути в укриттях.
Зранку 24 квітня в столиці лунали вибухи. Пізніше стало відомо про перші наслідки атаки.
Деталі зібрав 24 Канал. Повітряну тривогу в Києві оголосили о 9:09, а вже незабаром пролунали вибухи. О 9:48 дали відбій.
Що відомо про вибухи в Києві сьогодні?
Те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти 24 Каналу о 9:16. Імовірно, це могла бути робота ППО.
Згодом було чутно нові вибухи.
О 9:21 роботу ППО підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Він закликав бути в укриттях.
На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА,
– написав він.
"Над Києвом ворожі цілі. Будьте в укриттях до відбою тривоги!" – додав керівник КМВА Тимур Ткаченко о 9:24.
Важливо! О 9:36 Повітряні сили написали, що над Києвом знову є дрони. Цю інформацію навели і моніторингові спільноти.
Які наслідки атаки на Київ сьогодні?
О 9:56 стало відомо про перші наслідки атаки, про що повідомив Віталій Кличко.
Уламки БпЛА впали на двох локаціях у Солом'янському районі – на територію нежитлової забудови та у водойму,
– розповів він.
Чим атакували Київ 24 квітня та де тривога в Україні?
Повітряні сили о 9:17 попереджали, що на столицю летить група безпілотників. Моніторингові групи писали про загрозу БпЛА для півночі Києва – Оболоні та Мінського масиву.
Близько 9 ранку тривогу дали у Вишгородському районі через рух ударних дронів.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Де ще були вибухи зранку 24 квітня?
Вночі Росія атакувала Одесу. Є загиблі та понад 10 постраждалих, зруйновані будинки.
Був і удар по кораблю, який ішов завантажуватися зерном в один із портів на Одещині. Судно ішло під прапором Сент-Кіттс і Невіс. Пожежу на балкері загасив сам екіпаж.
У Кривому Розі росіяни вночі атакували "Шахедами" об'єкт інфраструктури. Поранені двоє чоловіків, один з них у лікарні.
Зранку чули вибухи і в Миколаєві. Їх було декілька.