24 квітня, 09:17
Оновлено - 10:01, 24 квітня

У Києві гриміли вибухи: уламки впали в одному з районів

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • У Києві 24 квітня зранку лунали вибухи, оголошено повітряну тривогу.
  • Мер Києва підтвердив роботу ППО проти ворожих дронів на Оболоні та закликав мешканців бути в укриттях.

Зранку 24 квітня в столиці лунали вибухи. Пізніше стало відомо про перші наслідки атаки.

Деталі зібрав 24 Канал. Повітряну тривогу в Києві оголосили о 9:09, а вже незабаром пролунали вибухи. О 9:48 дали відбій.

Що відомо про вибухи в Києві сьогодні?

Те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти 24 Каналу о 9:16. Імовірно, це могла бути робота ППО.

Згодом було чутно нові вибухи.

О 9:21 роботу ППО підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Він закликав бути в укриттях.

На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА, 
– написав він.

"Над Києвом ворожі цілі. Будьте в укриттях до відбою тривоги!" – додав керівник КМВА Тимур Ткаченко о 9:24.

Важливо! О 9:36 Повітряні сили написали, що над Києвом знову є дрони. Цю інформацію навели і моніторингові спільноти.

Які наслідки атаки на Київ сьогодні?

О 9:56 стало відомо про перші наслідки атаки, про що повідомив Віталій Кличко. 

Уламки БпЛА впали на двох локаціях у Солом'янському районі – на територію нежитлової забудови та у водойму, 
– розповів він.

Чим атакували Київ 24 квітня та де тривога в Україні?

Повітряні сили о 9:17 попереджали, що на столицю летить група безпілотників. Моніторингові групи писали про загрозу БпЛА для півночі Києва – Оболоні та Мінського масиву.

Близько 9 ранку тривогу дали у Вишгородському районі через рух ударних дронів.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

 

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично. 

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Де ще були вибухи зранку 24 квітня?

  • Вночі Росія атакувала Одесу. Є загиблі та понад 10 постраждалих, зруйновані будинки.

  • Був і удар по кораблю, який ішов завантажуватися зерном в один із портів на Одещині. Судно ішло під прапором Сент-Кіттс і Невіс. Пожежу на балкері загасив сам екіпаж.

  • У Кривому Розі росіяни вночі атакували "Шахедами" об'єкт інфраструктури. Поранені двоє чоловіків, один з них у лікарні.

  • Зранку чули вибухи і в Миколаєві. Їх було декілька.

