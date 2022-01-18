У Києві масово "замінували" школи: дітей евакуювали

У Києві зловмисники знову повідомили про нібито масові "мінування". У вівторок, 18 січня, об'єктом їх атак стали школи майже в усіх районах Києва.

Правоохоронці та інші профільні служби вже розпочали всі необхідні перевірки. Задля безпеки людей із навчальних закладів евакуювали.

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Аби здійняти паніку, "мінери" запевнили, що заклали вибухівку у школах по всій столиці. Однак рятувальники, вибухотехніки та поліцейські відреагували на це злагодженою роботою.

Нам надходила інформація зранку про замінування приблизно 40 шкіл по всьому Києву. Тобто там майже у кожному районі вибірково, по одній школі. Наразі слідчі відпрацьовують всю цю інформацію. Поки, на щастя, поганих новин не маємо. Де потрібно, проводиться евакуація. Робота усіх профільних служб триває,

– повідомили 24 каналу у відділі комунікації поліції Києва.

Евакуація учнів в одній зі шкіл на Троєщині / Фото з телеграм-каналу TROESCHINA

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