У Києві та області працює ППО: у напрямку столиці летять "Шахеди"

У Києві та області ввечері 6 березня пролунали вибухи. По ворожих "Шахедах" працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомили у КМВА та Київській ОВА.

Дивіться також "Шахеди" знову летіли на Україну, вибухи гриміли у Кривому Розі: які наслідки атаки

Що відомо про тривогу у Києві 6 березня?

Тривогу у Києві оголосили о 18:48. Повітряні сили попереджали про рух ворожих "Шахедів".

БпЛА тримає курс – на Київ!

– писали військові.

У Київській міській військовій адміністрації на тлі тривоги закликали жителів міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Уже о 18:57 стало відомо про роботу ППО у столиці.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", – написали у КМВА.

Монітори зазначали, що один із дронів над Києвом літає дуже низько, тому закликали жителів столиці спуститися в укриття.

Яка ситуація з ворожими БпЛА в Київській області?

Тривогу на Київщині у різних районах почали оголошувати з 18:23. Причиною цього став також рух ворожих безпілотників.

БпЛА – через північ Київщини, курсом на Іванків,

– зазначали Повітряні сили.

Військові також писали про рух безпілотників у напрямку Гостомеля або Бучі. Вже о 18:58 Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – йшлося в повідомленні.

Станом на 19:15 тривога у Київській області оголошена у Вишгородському, Бучанському, Обухівському, Фастівському, Бориспільському та Броварському районах. Водночас ПС попередили про рух ще групи БпЛА через Київське водосховище у напрямку Вишгорода/Києва.