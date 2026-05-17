У Києві та області прогриміли вибухи: сили ППО відбивають атаку дронів
Посеред дня 17 травня для Києва та області оголосили загрозу застосування ударних дронів. Згодом мешканці столиці здригнулися від вибухів.
Про це інформують кореспонденти Суспільного.
Читайте також Крим під масованим ударом: могло прилетіти по аеродромах і ТЕС
Що відомо про атаку на Київ 17 травня?
Тривога районами столиці почала ширитися близько 13:20. Повітряні сили попереджали про рух БпЛА курсом на місто о 13:54.
Уже за кілька хвилин мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу ППО по ворожих дронах. Він закликав містян перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
У КОВА також зазначили, що сили ППО відбивають російську дронову атаку й на Київщині.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– йдеться в офіційному повідомленні.
На момент публікації інформація про можливі наслідки атаки відсутня. Ймовірно, місцева влада повідомить про це згодом.
Де тривога: дивіться на карті
До слова! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.