У Києві загорівся трамвай просто під час руху: чи є постраждалі
- У Києві, на вулиці Кирилівській, під час руху загорівся трамвай через можливу несправність електрообладнання.
- Пожежу ліквідували о 13:49, жертв та постраждалих немає, рух трамваїв №11, 12, 16 та 19 був тимчасово затриманий.
У Подільському районі столиці під час руху спалахнув трамвай. Через пожежу тимчасово затримали рух одразу кількох маршрутів.
Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві.
Що відомо про пожежу?
У Подільському районі Київ на вулиці Кирилівській у п'ятницю, 27 лютого, під час руху загорівся трамвай. За попередньою інформацією, займання могло виникнути через несправність електрообладнання. На оприлюднених у соцмережах відео видно, що вогонь спалахнув на даху вагона в районі струмоприймача. На місце оперативно прибули рятувальники.
У Києві загорівся трамвай: дивіться відео
У КП "Київпастранс" повідомили, що через інцидент тимчасово затримувався рух трамваїв № 11, 12, 16 та 19 по вулиці Кирилівській. У ДСНС уточнили, що пожежу ліквідували о 13:49 на площі близько 5 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає, причини займання встановлюють фахівці.
Наслідки пожежі в трамваї / ДСНС України
Що відомо про інші пожежі, які нещодавно трапилися в Києві?
26 лютого у Києві сталася пожежа в магазині NOVUS на Дніпровській набережній. Охоронці та працівники магазину намагалися приборкати вогонь та шукали вогнегасники.
У ніч проти 9 лютого в Оболонському районі Києва сталася пожежа на трансформаторній підстанції, яку швидко локалізували рятувальники. Пожежу повністю ліквідували о 04:24, жертв та постраждалих немає, причину займання встановлюють правоохоронці.
5 лютого у готелі "Дніпро" в Києві сталася пожежа, яка охопила приблизно 30 квадратних метрів на третьому поверсі. Пожежу ліквідували за пів години, евакуювали 57 людей, постраждалих немає, а причину з'ясовують правоохоронці.