На Київщині 21-річний військовий на смерть збив іншого

26 січня 2022 , 23:56
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Київщини

У Білій Церкві, що на Київщині, 26 січня сталась смертельна ДТП. Молодий військовослужбовець на автомобілі Skoda наїхав на іншого військового.

Аварія сталась близько 20:00 по Олександрійському бульвару. Водію Skoda виповнився 21 рік.

До речі У Києві водій BMW навмисно блокував швидку з важким хворим: обурливе відео

Військовий загинув

Коли приїхали медики, було вже запізно. Солдат ЗСУ 2000 року народження від отриманих травм загинув на місці.

На місці працюють патрульні поліцейські, слідчі та військові. Інформацію обіцяють оновлювати.

У Рівному збили військового

У Рівному 2 січня водій з посвідченням помічника ексдепутата збив 27-річного військового. Ба більше, він втік з місця події, а пішохід помер у лікарні.

Водія спіймали. Ним виявився житель села Бармаки, що біля Рівного. Під час затримання чоловік поводився агресивно, тому правоохоронці перевірили його на алкоголь. У крові виявили 2,10 проміле алкоголю. Крім того, у чоловіка знайшли посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради попереднього скликання.

Останні ДТП в Україні

  • В Ізмаїльському районі Одещини авто з п'яним водієм злетіло в кювет і перекинулось. У результаті загинула пасажирка, якій було 27 років.
  • Біля аеропорту "Бориспіль" вночі 26 січня перекинулося авто з людьми, які хотіли помилуватися зльотом літаків. 20-річна пасажирка травмувалась, її госпіталізували.
  • У Дніпрі біля Авторинку вантажівка врізалася в маршрутку. Аварія сталась вранці 26 січня. Постраждав пасажир автобуса.
  • Смертельна ДТП також сталась у Городку, що в Львівській області, 24 січня. Водій рейсового автобуса на смерть збив 64-річного пішохода. Керманичу загрожує від 3 до 8 років в'язниці.
  • Київська блогерка "Тішина" та її друзі наїхали на чоловіка, який рухався дорогою на моноколесі. Це був кур'єр.
Автор: Ольга Музика