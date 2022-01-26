На Київщині 21-річний військовий на смерть збив іншого
Джерело:поліція Київщини
У Білій Церкві, що на Київщині, 26 січня сталась смертельна ДТП. Молодий військовослужбовець на автомобілі Skoda наїхав на іншого військового.
Аварія сталась близько 20:00 по Олександрійському бульвару. Водію Skoda виповнився 21 рік.
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Військовий загинув
На місці працюють патрульні поліцейські, слідчі та військові. Інформацію обіцяють оновлювати.
У Рівному збили військового
У Рівному 2 січня водій з посвідченням помічника ексдепутата збив 27-річного військового. Ба більше, він втік з місця події, а пішохід помер у лікарні.
Водія спіймали. Ним виявився житель села Бармаки, що біля Рівного. Під час затримання чоловік поводився агресивно, тому правоохоронці перевірили його на алкоголь. У крові виявили 2,10 проміле алкоголю. Крім того, у чоловіка знайшли посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради попереднього скликання.
Останні ДТП в Україні
- В Ізмаїльському районі Одещини авто з п'яним водієм злетіло в кювет і перекинулось. У результаті загинула пасажирка, якій було 27 років.
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