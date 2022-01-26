У відділі комунікації патрульної поліції Дніпра журналістці 24 каналу підтвердили інформацію про ДТП в районі вулиці Курсантської. Правоохоронці виїхали на виклик о 7 ранку 26 січня.

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Вантажівка врізалась в автобус

За попередньою інформацією, яку надали очевидці події, 21-річний водій вантажівки ззаду врізався у маршрутку №37. Керманич фури хотів здійснити обгін автобуса, але громадський транспорт раптово загальмував.



Водій вантажівки врізався у маршрутку в Дніпрі / Фото "Інформатора"

Водій вантажівки намагався уникнути зіткнення, але транспорт занесло. Від удару в автобуса "Богдан" відпало заднє скло. Постраждала й кабіна водія у фурі.

В аварії постраждав один із пасажирів маршрутки. Він самостійно викликав швидку, його забрали до лікарні.



В аварії постраждав пасажир автобуса / Фото "Інформатора"

На місце автопригоди в Дніпрі виїхали слідчі. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, тимчасово ускладнений рух транспорту по вулиці Дніпросталівській та прилеглих. Ускладнений проїзд і в бік району Північний.

Від удару в маршрутки вилетіло скло, а вантажівку пом'яло / Фото "Інформатора"

Бус протаранив вантажівку

Моторошний випадок стався біля Дніпра зранку 9 січня. Мікроавтобус на швидкості врізався у вантажівку.



Біля Дніпра бус із пасажирами протаранив вантажівку / Фото Нацполіції

Унаслідок автопригоди травм зазнали троє пасажирів буса. Госпіталізували також 34-річного водія громадського транспорту.

Мікроавтобус сильно пошкодило під час зіткнення. Попередньо, причиною ДТП стала ожеледиця на трасі.