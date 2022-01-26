В отделе коммуникации патрульной полиции Днепра журналистке 24 канала подтвердили информацию о ДТП в районе улицы Курсантской. Правоохранители выехали на вызов в 7 утра 26 января.

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Грузовик врезался в автобус

По предварительной информации, которую предоставили очевидцы происшествия, 21-летний водитель грузовика сзади врезался в маршрутку №37. Водитель фуры хотел совершить обгон автобуса, но общественный транспорт внезапно затормозил.



Водитель грузовика врезался в маршрутку в Днепре / Фото "Информатора"

Водитель грузовика пытался избежать столкновения, но транспорт занесло. От удара у автобуса "Богдан" отпало заднее стекло. Пострадала и кабина водителя в вуре.

В аварии пострадал один из пассажиров маршрутки. Он самостоятельно вызвал скорую, его забрали в больницу.



В аварии пострадал пассажир автобуса / Фото "Информатора"

На место ДТП в Днепре выехали следователи. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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В результате дорожно-транспортного происшествия, временно затруднено движение транспорта по улице Днепросталовской и прилегающим. Затруднен проезд и в сторону района Северный.

От удара у маршрутки вылетело стекло, а грузовик помяло / Фото "Информатора"

Бус протаранил грузовик

Жуткий случай произошел возле Днепра утром 9 января. Микроавтобус на скорости врезался в грузовик.



Возле Днепра бус с пассажирами протаранил грузовик / Фото Нацполиции

В результате ДТП травмы получили трое пассажиров буса. Госпитализировали также 34-летнего водителя общественного транспорта.

Микроавтобус сильно повредило во время столкновения. Предварительно, причиной ДТП стала гололедица на трассе.