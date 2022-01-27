Авария произошла около 20:00 по Александрийскому бульвару. Водителю Skoda исполнился 21 год.
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Военный погиб
Когда приехали медики, было уже поздно. Солдат ВСУ 2000 года рождения от полученных травм погиб на месте.
На месте работают патрульные полицейские, следователи и военные. Информацию обещают обновлять.
В Ровно сбили военного
В Ровно 2 января водитель с удостоверением помощника экс-депутата сбил 27-летнего военного. Более того, он скрылся с места происшествия, а пешеход скончался в больнице.
Водителя поймали. Им оказался житель села Бармаки, что возле Ровно. Во время задержания мужчина вел себя агрессивно, поэтому правоохранители проверили его на алкоголь. В крови обнаружили 2,10 промилле алкоголя. Кроме того, у мужчины нашли удостоверение помощника-консультанта депутата областного совета предыдущего созыва.
Последние ДТП в Украине
- В Измаильском районе Одесской области авто с пьяным водителем слетело в кювет и перевернулось. В результате погибла пассажирка, которой было 27 лет.
- Возле аэропорта "Борисполь" ночью 26 января перевернулось авто с людьми, которые хотели полюбоваться взлетом самолетов. 20-летняя пассажирка травмировалась, ее госпитализировали.
- В Днепре возле Авторынка грузовик врезался в маршрутку. Авария произошла утром 26 января. Пострадал пассажир автобуса.
- Смертельное ДТП также произошло в городке, что во Львовской области, 24 января. Водитель рейсового автобуса насмерть сбил 64-летнего пешехода. Водителю грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
- Киевская блогерша "Тишина" и ее друзья наехали на мужчину, который двигался по дороге на моноколесе. Это был курьер.