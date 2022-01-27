Авария произошла около 20:00 по Александрийскому бульвару. Водителю Skoda исполнился 21 год.

Кстати В Киеве водитель BMW намеренно блокировал скорую с тяжелым больным: возмутительное видео

Военный погиб

Когда приехали медики, было уже поздно. Солдат ВСУ 2000 года рождения от полученных травм погиб на месте.

На месте работают патрульные полицейские, следователи и военные. Информацию обещают обновлять.

В Ровно сбили военного

В Ровно 2 января водитель с удостоверением помощника экс-депутата сбил 27-летнего военного. Более того, он скрылся с места происшествия, а пешеход скончался в больнице.

Водителя поймали. Им оказался житель села Бармаки, что возле Ровно. Во время задержания мужчина вел себя агрессивно, поэтому правоохранители проверили его на алкоголь. В крови обнаружили 2,10 промилле алкоголя. Кроме того, у мужчины нашли удостоверение помощника-консультанта депутата областного совета предыдущего созыва.

Последние ДТП в Украине