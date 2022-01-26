Аварія сталась близько 20:00 по Олександрійському бульвару. Водію Skoda виповнився 21 рік.

До речі У Києві водій BMW навмисно блокував швидку з важким хворим: обурливе відео

Військовий загинув

Коли приїхали медики, було вже запізно. Солдат ЗСУ 2000 року народження від отриманих травм загинув на місці.

На місці працюють патрульні поліцейські, слідчі та військові. Інформацію обіцяють оновлювати.

У Рівному збили військового

У Рівному 2 січня водій з посвідченням помічника ексдепутата збив 27-річного військового. Ба більше, він втік з місця події, а пішохід помер у лікарні.

Водія спіймали. Ним виявився житель села Бармаки, що біля Рівного. Під час затримання чоловік поводився агресивно, тому правоохоронці перевірили його на алкоголь. У крові виявили 2,10 проміле алкоголю. Крім того, у чоловіка знайшли посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради попереднього скликання.

Останні ДТП в Україні