На випадок бойових дій у столиці: у КМДА розповіли про план евакуації киян
Джерело:"Громадське радіо"
Якщо Росія таки наважиться на вторгнення й бойові дії дійдуть до Києва, у столиці проведуть повну евакуацію населення. Раніше створили відповідні плани.
У такому випадку в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.
До речі У КМДА розповіли, як у разі надзвичайної ситуації працюватиме транспорт Києва
У разі бойових дій буде проведено евакуацію,
– сказав Ткачук.
Як працюватиме транспорт
Чиновник пояснив, що для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу, тобто і наземний транспорт, і підземний.
При нападі метро працюватиме близько 6 годин:
- 3 години вранці,
- 3 – увечері.
В інший час підземка слугуватиме укриттям.Зверніть увагу! Раніше в Києві створили план евакуації на випадок нападу. Він передбачає розташування збірних пунктів, транспорту та місця для розміщення населення.
До Києва не дійдуть
Міністр оборони Олексій Резніков вважає малоймовірним захоплення Києва. За його словами, до Києва ще потрібно дійти. У разі нападу Росії система оборони дасть відсіч ще по дорозі до Києва
"Я вже не говорю про можливість 4-х мільйонного Києва себе захищати", – наголосив Резніков.
Мер Києва Віталій Кличко раніше розповідав, що у Києві створили цільову програму управління територіальною обороною "Захисник Києва". У січні на її реалізацію виділили 110 мільйонів гривень. Також Кличко попросив представників українського та іноземного бізнесу допомогти критичній інфраструктурі столиці під час можливої військової загрози.
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