В таком случае в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

Кстати В КГГА рассказали, как в случае чрезвычайной ситуации будет работать транспорт Киева

В случае боевых действий будет проведена эвакуация,

– сказал Ткачук.

Как будет работать транспорт

Чиновник объяснил, что для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения Киевпасстранса, то есть и наземный транспорт, и подземный.

При нападении метро будет работать около 6 часов:

3 часа утром,

3 – вечером.

В остальное время подземка будет служить укрытием.

Обратите внимание! Ранее в Киеве был создан план эвакуации на случай нападения. Он предполагает расположение сборных пунктов, транспорта и места размещения населения.

До Киева не дойдут

Министр обороны Алексей Резников считает маловероятным захват Киева. По его словам, до Киева еще нужно дойти. В случае нападения России система обороны даст отпор еще по дороге в Киев

"Я уже не говорю о возможности 4-х миллионного Киева себя защищать", – подчеркнул Резников.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее рассказывал, что в Киеве была создана целевая программа управления территориальной обороной "Защитник Киева". В январе на ее реализацию было выделено 110 миллионов гривен. Также Кличко попросил представителей украинского и иностранного бизнеса помочь критической инфраструктуре столицы во время возможной военной угрозы.

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