У такому випадку в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.

До речі У КМДА розповіли, як у разі надзвичайної ситуації працюватиме транспорт Києва