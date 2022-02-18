У такому випадку в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.
До речі У КМДА розповіли, як у разі надзвичайної ситуації працюватиме транспорт Києва
У разі бойових дій буде проведено евакуацію,
– сказав Ткачук.
Як працюватиме транспорт
Чиновник пояснив, що для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу, тобто і наземний транспорт, і підземний.
При нападі метро працюватиме близько 6 годин:
- 3 години вранці,
- 3 – увечері.
В інший час підземка слугуватиме укриттям.
До Києва не дійдуть
Міністр оборони Олексій Резніков вважає малоймовірним захоплення Києва. За його словами, до Києва ще потрібно дійти. У разі нападу Росії система оборони дасть відсіч ще по дорозі до Києва
"Я вже не говорю про можливість 4-х мільйонного Києва себе захищати", – наголосив Резніков.
Мер Києва Віталій Кличко раніше розповідав, що у Києві створили цільову програму управління територіальною обороною "Захисник Києва". У січні на її реалізацію виділили 110 мільйонів гривень. Також Кличко попросив представників українського та іноземного бізнесу допомогти критичній інфраструктурі столиці під час можливої військової загрози.
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