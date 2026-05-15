Їхній батько поклав життя за Україну на фронті: російський удар по Києву вбив двох сестер

Ворожі війська масовано атакували Київ 14 травня, забравши життя 24 людей. В епіцентрі удару опинилася житлова багатоповерхівка в Дарницькому районі міста. Там проживала родина Яковлєвих.

Двоє рідних сестер загинули внаслідок обстрілу. Їхній батько три роки тому поліг на фронті. Трагічну звістку повідомили на сторінці навчального закладу.

Що відомо про вбитих Росією дівчат?

Шестикласниця Любава Яковлєва не пережила ворожого удару 14 травня – її тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку. 12-річна дівчинка навчалася в ліцеї №323.



Росія вбила шестикласницю Любаву Яковлєву / Фото зі сторінки ліцею

Спершу повідомлялося, що її старшу сестру продовжували шукати рятувальники. Втім, після завершення пошуково-рятувальної операції журналіст Олег Корнієнко зазначив, що вона також загинула.

Батько дівчаток – військовий Євген Яковлєв (позивний "Рижий") загинув три роки тому під час виконання бойового завдання в Серебрянському лісі.

Зазначимо, що в січні 2025 року на території ліцею №88 відкрили меморіальну дошку на честь випускника Євгена Яковлєва, який загинув, захищаючи незалежність України.

Ворожий обстріл убив дітей військового, який поліг на фронті / Фото: Печерська РДА

Зауважимо, що тієї ночі 14 травня Росія атакувала Київ ракетами різних типів і дронами. У Дарницькому районі внаслідок влучання обвалився під'їзд житлового будинку. Пошуково-рятувальні роботи тривали понад 28 годин і завершилися вранці 15 травня.

За даними влади, загинули 24 людини, серед них троє дітей (дівчата 12, 15 і 17 років). Постраждали щонайменше 48 людей, частина з них у лікарнях.

Удар по дев'ятиповерхівці забрав життя також двох працівників "Нової пошти" – Дмитра Павелка та Дмитра Лепського. Крім того, уламки та влучання фіксувалися в різних районах столиці: пошкоджені будинки, авто, АЗС, дороги та нежитлові об’єкти.

Що ще відомо про масований обстріл України 13 – 14 травня?

Окупанти від ранку 13 травня почали масовано бити по Україні – тоді ворог запустив майже 900 БпЛА. Вибухи протягом усього дня гриміли, зокрема, на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині. Російські дрони долетіли й до Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, та Закарпатської областей.

Масована атака продовжилася й у ніч на 14 травня. Противник запустив 56 ракет різних типів і 675 безпілотників – в епіцентрі удару опинилася столиця. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що через величезну кількість цілей і обмежені ресурси неможливо збивати все, що запускає Росія.

Наслідки обстрілів тоді фіксували й в інших областях. Під час атак на Харківщині було уражено маневровий локомотив, однак його бригада не постраждала. Загалом за два дні було пошкоджено щонайменше чотири локомотиви Укрзалізниці.

Також повідомляється про масштабні удари по об'єктах критичної інфраструктури, внаслідок чого частина споживачів у 11 областях та Києві тимчасово залишалася без електропостачання.

За оцінками експертів, така хвиля атак може бути пов'язана з міжнародним контекстом і політичними сигналами з боку Кремля, зокрема на тлі активності США та Китаю. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов припускає, що Путін міг використати масовані удари як демонстрацію сили на міжнародній арені.