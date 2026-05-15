Двое родных сестер погибли в результате обстрела. Их отец три года назад погиб на фронте. Трагическую весть сообщили на странице учебного заведения.

Важно Россияне уничтожили офис украинской оборонной компании

Что известно об убитых Россией девушках?

Шестиклассница Любава Яковлева не пережила вражеского удара 14 мая – ее тело достали из-под завалов разрушенного дома. 12-летняя девочка училась в лицее №323.



Россия убила шестиклассницу Любаву Яковлеву / Фото со страницы лицея

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Сначала сообщалось, что ее старшую сестру продолжали искать спасатели. Впрочем, после завершения поисково-спасательной операции журналист Олег Корниенко отметил, что она также погибла.

Отец девочек – военный Евгений Яковлев (позывной "Рыжий") погиб три года назад во время выполнения боевого задания в Серебрянском лесу.

Отметим, что в январе 2025 года на территории лицея №88 открыли мемориальную доску в честь выпускника Евгения Яковлева, который погиб, защищая независимость Украины.



Вражеский обстрел убил детей военного, который погиб на фронте / Фото: Печерская РГА

Заметим, что той ночью 14 мая Россия атаковала Киев ракетами различных типов и дронами. В Дарницком районе в результате попадания обвалился подъезд жилого дома. Поисково-спасательные работы продолжались более 28 часов и завершились утром 15 мая.

По данным властей, погибли 24 человека, среди них трое детей (девушки 12, 15 и 17 лет). Пострадали по меньшей мере 48 человек, часть из них в больницах.

Удар по девятиэтажке унес жизни также двух работников "Новой почты" – Дмитрия Павелко и Дмитрия Лепского. Кроме того, обломки и попадания фиксировались в разных районах столицы: повреждены дома, авто, АЗС, дороги и нежилые объекты.

Что еще известно о массированном обстреле Украины 13 – 14 мая?

Оккупанты с утра 13 мая начали массированно бить по Украине – тогда враг запустил почти 900 БпЛА. Взрывы в течение всего дня гремели, в частности, в Киевской, Житомирской, Хмельницкой области. Российские дроны долетели и до Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, и Закарпатской областей.

Массированная атака продолжилась и в ночь на 14 мая. Противник запустил 56 ракет различных типов и 675 беспилотников – в эпицентре удара оказалась столица. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что из-за огромного количества целей и ограниченных ресурсов невозможно сбивать все, что запускает Россия.

Последствия обстрелов тогда фиксировали и в других областях. Во время атак на Харьковщине был поражен маневровый локомотив, однако его бригада не пострадала. Всего за два дня были повреждены по меньшей мере четыре локомотива Укрзализныци.

Также сообщается о масштабных ударах по объектам критической инфраструктуры, в результате чего часть потребителей в 11 областях и Киеве временно оставалась без электроснабжения.

По оценкам экспертов, такая волна атак может быть связана с международным контекстом и политическими сигналами со стороны Кремля, в частности на фоне активности США и Китая. Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов предполагает, что Путин мог использовать массированные удары как демонстрацию силы на международной арене.