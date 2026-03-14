Київську область масовано атакували дрони й ракети: є багато руйнувань, загинули люди

Під час масованої комбінованої повітряної атаки на Україну 14 березня ворогу вдалося завдати збитків. Епіцентром ударів ворога цього разу була Київщина.

ОВА проінформувала про наслідки атаки. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що відомо про наслідки масованої атаки на Київщину 14 березня?

Київська обласна військова адміністрація пише, що цієї ночі, 14 березня, російська армія масовано атакувала регіон дронами та ракетами. Є наслідки у різних районах:

У Броварському районі загинуло 2 людей, ще кілька зазнали травм. Ігор Сапожко, міський голова Броварів, пише про 8 постраждалих – усі у лікарні. Пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення.

Ще одна людина постраждала у Вишгородському районі. Тут само горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі.

У Бучанському районі виникла пожежа у приватному будинку.

