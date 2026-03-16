Станція метро "Одеська" у Києві: де планують нову кінцеву синьої гілки

У Києві планують змінити кінцеву зупинку сильної гілки метрополітену. Замість теперішньої станції "Теремки" має стати проєктована станція "Одеська".

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Де буде майбутня кінцева станція метро синьої гілки в Києві?

Відповідно до детального плану території району Теремки-III у Голосіївському районі, нову станцію планують розмістити вздовж автодороги Київ — Одеса, на межі міста та Київської області, між урочищем Теремки та житловим комплексом "Одеський бульвар".

Назву станція отримала через розташування поблизу Одеської площі, яка, своєю чергою, названа через близькість до міжнародної автомагістралі М05, що з'єднує Київ з Одесою.

Водночас через нестачу фінансування, а згодом і запровадження воєнного стану, будівництво "Одеської" станом на 2026 рік так і не розпочалося.

Наразі кінцева станція синьої гілки "Теремки" залишається останньою на південному напрямку. Основні роботи метробудівників зосереджені на продовженні Сирецько-Печерської лінії, де триває спорудження станцій "Мостицька" та "Варшавська".

