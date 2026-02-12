Після нетривалого тепла на Київ насуваються десятиградусні морози: скільки вони триватимуть

Після короткочасної відлиги у Києві та області синоптики прогнозують різку зміну погодних умов. У регіон повернуться нічні морози до мінус 10 градусів.

Морози будуть тривати кілька днів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Дивіться також Якою може бути погода весною: синоптик розповів, яких умов чекати в Україні

Скільки триватимуть морози?

За прогнозом, 12 лютого на Київщині збережеться хмарна погода з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ, який вночі подекуди переходитиме у мокрий сніг. На дорогах очікується ожеледиця, температура в Києві вночі становитиме близько 0 градусів, вдень – 1 – 3 градусів тепла, по області – до 5 градусів.

Вже з 16 лютого до столиці повернуться морози. Вночі температура знизиться до мінус 8 – 10 градусів, а вдень – до мінус 6 – 8 градусів.

Очікується сніг і північний вітер, а хвиля похолодання триватиме близько трьох днів, після чого з 19 лютого прогнозують поступове потепління.

Яка погода в Україні?