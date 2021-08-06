Головні новини тижня у Києві: вбивство Шишова, захоплення Кабміну й небезпечні комарі
Джерело:24 канал
У Києві сталось резонансне вбивство – знайшли повішаним білоруса Віталія Шишова. АТОвець з гранатою захопив Кабмін. На Лівому березі з'явились комарі, які переносять рідкісне захворювання. Новини Києва за тиждень 2 – 6 серпня.
Найважливіші новини Києва за тиждень 2–6 серпня:
Актуально У Києві затримали терористку "Ісламської держави", яку розшукував Інтерпол
Вбивство Віталія Шишова
Джерело: "Білоруський будинок в Україні"
У Києві зник білоруський активіст Віталій Шишов. Його друзі повідомили, що він не повернувся додому після пробіжки. До такого висновку вони прийшли, бо у помешканні не було його спортивного одягу.
Наступного дня, 3 серпня, Шишова знайшли повішеним у парку неподалік ЖК "Чайка".
Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
Віталій Шишов. Вбитий у Києві у серпні 2021 року / фото з його сторінки в інстаграмі
Ця подія викликала великий резонанс в українському й білоруському суспільствах. Країни Європи також висловили стурбованість. Побратими Віталія вважають, що розправа над ним – показова й за нею стоїть диктатор й самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
До теми Лукашенко настільки збожеволів, що ніяка маска на ньому не тримається
АТОвець з гранатою захопив Кабмін
Джерело: 24 канал
Наступною резонансною новиною минулого тижня безумовно було захоплення Кабміну. АТОвець Володимир Прохнич, який воював у складі батальйону "Айдар", обурився, що в уряді не відповідають на його ветеранське звернення й прийшов у будівлю на вулицю Грушевського із гранатою.
Очевидці запевняли, що вона була без чеки. Це сталось 4 серпня близько 10 ранку.
- Чоловік вимагав пропустити його всередину будівлі уряду, інакше – він все підірве.
- Правоохоронці розпочали спецоперацію.
- З нападником провели перемовини. Для цього викликали його товаришів.
- Ветеран АТО здався після розмови з другом.
- Йому загрожує тюрма.
Володимир Прохнич, який захопив будівлю Кабміну / фейсбук Дениса Монастирського
Деталі про "терориста" Ветеран АТО Володимир Прохнич: що відомо про чоловіка, який захопив будівлю уряду
Боєць УДО побив танцюриста Дорофєєвої
Джерело: інстаграм Наді Дорофєєвої
1 серпня співробітник Управління державної охорони України в центрі Києва спочатку штовхнув хлопця, а після зауваження завдав сильного удару. Євген Гончаренко отримав важку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші пошкодження.
- Зараз 22-річний хлопець перебуває в комі.
- Юнак нікого не чіпав, однак на виході з гей-клубу Lift на нього накинувся невідомий чоловік.
- Співробітника УДО Євгена Безпалого, який напав на Гончаренка, звільнили зі служби.
- Йому загрожує тюрма.
Читайте також Побиття танцюриста Дорофєєвої: боєць УДО нібито не вперше напав на людину
У Києві з'явились комарі, які заражають людей рідкісним захворюванням
Джерело: "Вечірній Київ"
Київські лікарі зафіксували з початку 2021 року 3 випадки зараження гельмінтами, які живуть під шкірою людей. Рідкісне паразитарне захворювання спричиняють гельмінти роду Dirofilaria, які переносяться звичайними комарами.
- Всі випадки дирофіляріозу зафіксували на Лівому березі столиці.
- Двоє пацієнтів звернулися до медиків у Дарницькому районі та ще один – у Дніпровському.
- Людина заражується при укусі інфікованим комаром
- Боротися з цими паразитами можна лише хірургічним шляхом
- Паразит може мігрувати під шкірою. За добу він може переміститися на 30 сантиметрів.
- З моменту безпосереднього укусу людини зараженим комаром до утворення пухлини може пройти від 1 місяця до 2 років.
Як вберегтися від дирофіляріозу / Ілюстрація "Вечірнього Києва"
Важлива тема Будинку "Квіти України" у Києві надали охоронний статус
У Києві знайшли унікальний 400-річний дуб
Джерело: КЕКЦ
У Києві екологи виявили ще один унікальний дуб – йому близько 400 років. Поряд стоять молодші дерева – їм по 300 років. Таких древніх дубів у столиці лише кілька. Дуб пережив чимало – навіть вижив після удару блискавки.
400-річний дуб / Фото КЕКЦ
Курйозні новини "Паша-Мерседес" помолився проти "згубної пошесті" у Чорнобилі: віряни були без масок