Головні новини тижня у Києві: вбивство Шишова, захоплення Кабміну й небезпечні комарі

У Києві сталось резонансне вбивство – знайшли повішаним білоруса Віталія Шишова. АТОвець з гранатою захопив Кабмін. На Лівому березі з'явились комарі, які переносять рідкісне захворювання. Новини Києва за тиждень 2 – 6 серпня.

Найважливіші новини Києва за тиждень 2–6 серпня:

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Джерело: "Білоруський будинок в Україні"

У Києві зник білоруський активіст Віталій Шишов. Його друзі повідомили, що він не повернувся додому після пробіжки. До такого висновку вони прийшли, бо у помешканні не було його спортивного одягу.

Наступного дня, 3 серпня, Шишова знайшли повішеним у парку неподалік ЖК "Чайка".

Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

Віталій Шишов. Вбитий у Києві у серпні 2021 року / фото з його сторінки в інстаграмі

Ця подія викликала великий резонанс в українському й білоруському суспільствах. Країни Європи також висловили стурбованість. Побратими Віталія вважають, що розправа над ним – показова й за нею стоїть диктатор й самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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Джерело: 24 канал

Наступною резонансною новиною минулого тижня безумовно було захоплення Кабміну. АТОвець Володимир Прохнич, який воював у складі батальйону "Айдар", обурився, що в уряді не відповідають на його ветеранське звернення й прийшов у будівлю на вулицю Грушевського із гранатою.

Очевидці запевняли, що вона була без чеки. Це сталось 4 серпня близько 10 ранку.

Чоловік вимагав пропустити його всередину будівлі уряду, інакше – він все підірве.

Правоохоронці розпочали спецоперацію.

З нападником провели перемовини. Для цього викликали його товаришів.

Ветеран АТО здався після розмови з другом.

Йому загрожує тюрма.

Володимир Прохнич, який захопив будівлю Кабміну / фейсбук Дениса Монастирського

Деталі про "терориста" Ветеран АТО Володимир Прохнич: що відомо про чоловіка, який захопив будівлю уряду

Боєць УДО побив танцюриста Дорофєєвої

Джерело: інстаграм Наді Дорофєєвої 1 серпня співробітник Управління державної охорони України в центрі Києва спочатку штовхнув хлопця, а після зауваження завдав сильного удару. Євген Гончаренко отримав важку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші пошкодження. Зараз 22-річний хлопець перебуває в комі.

Юнак нікого не чіпав, однак на виході з гей-клубу Lift на нього накинувся невідомий чоловік.

Співробітника УДО Євгена Безпалого, який напав на Гончаренка, звільнили зі служби.

Йому загрожує тюрма.

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У Києві з'явились комарі, які заражають людей рідкісним захворюванням

Джерело: "Вечірній Київ"

Київські лікарі зафіксували з початку 2021 року 3 випадки зараження гельмінтами, які живуть під шкірою людей. Рідкісне паразитарне захворювання спричиняють гельмінти роду Dirofilaria, які переносяться звичайними комарами.

Всі випадки дирофіляріозу зафіксували на Лівому березі столиці.

Двоє пацієнтів звернулися до медиків у Дарницькому районі та ще один – у Дніпровському.

Людина заражується при укусі інфікованим комаром

Боротися з цими паразитами можна лише хірургічним шляхом

Паразит може мігрувати під шкірою. За добу він може переміститися на 30 сантиметрів.

З моменту безпосереднього укусу людини зараженим комаром до утворення пухлини може пройти від 1 місяця до 2 років.

Як вберегтися від дирофіляріозу / Ілюстрація "Вечірнього Києва"

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У Києві знайшли унікальний 400-річний дуб

Джерело: КЕКЦ

У Києві екологи виявили ще один унікальний дуб – йому близько 400 років. Поряд стоять молодші дерева – їм по 300 років. Таких древніх дубів у столиці лише кілька. Дуб пережив чимало – навіть вижив після удару блискавки.

400-річний дуб / Фото КЕКЦ

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