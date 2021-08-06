Самые важные новости Киева за неделю 2-6 августа:
Актуально В Киеве задержали террористку "Исламского государства", которую разыскивал Интерпол
Убийство Виталия Шишова
Источник: "Белорусский дом в Украине"
В Киеве пропал белорусский активист Виталий Шишов. Его друзья сообщили, что он не вернулся домой после пробежки. К такому выводу они пришли, потому что в помещении не было его спортивной одежды.
На следующий день, 3 августа, Шишова нашли повешенным в парке недалеко от ЖК "Чайка".
Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
Виталий Шишов. Убит в Киеве в августе 2021 года / фото с его страницы в инстаграме
Это событие вызвало большой резонанс в украинском и белорусском обществах. Страны Европы также выразили обеспокоенность. Собратья Виталия считают, что расправа над ним – показательная, и за ней стоит диктатор и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
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АТОшник с гранатой захватил Кабмин
Источник: 24 канал
Следующей резонансной новостью прошлой недели безусловно был захват Кабмина. АТОшник Владимир Прохнич, который воевал в составе батальона "Айдар", возмутился, что в правительстве не отвечают на его ветеранское обращение, и пришел в здание на улицу Грушевского с гранатой.
Очевидцы уверяли, что она была без чеки. Это произошло 4 августа около 10 утра.
- Мужчина требовал пропустить его внутрь здания правительства, иначе – он все взорвет.
- Правоохранители начали спецоперацию.
- С нападавшим провели переговоры. Для этого вызвали его товарищей.
- Ветеран АТО сдался после разговора с другом.
- Ему грозит тюрьма.
Владимир Прохнич, захвативший здание Кабмина / фейсбук Дениса Монастырского
Детали о "террористе" Ветеран АТО Владимир Прохнич: что известно о мужчине, который захватил здание правительства
Боец УГО избил танцора Дорофеевой
Источник: инстаграм Нади Дорофеевой
1 августа сотрудник Управления государственной охраны Украины в центре Киева сначала толкнул парня, а после замечания нанес сильный удар. Евгений Гончаренко получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие повреждения.
- Сейчас 22-летний парень находится в коме.
- Юноша никого не трогал, однако на выходе из гей-клуба Lift на него набросился неизвестный мужчина.
- Сотрудника УГО Евгения Беспалого, напавшего на Гончаренко, уволили со службы.
- Ему грозит тюрьма.
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В Киеве появились комары, которые заражают людей редким заболеванием
Источник: "Вечерний Киев"
Киевские врачи зафиксировали с начала 2021 года 3 случая заражения гельминтами, которые живут под кожей людей. Редкое паразитарное заболевание вызывают гельминты рода Dirofilaria, которые переносятся обычными комарами.
- Все случаи дирофиляриоза зафиксировали на Левом берегу столицы.
- Двое пациентов обратились к медикам в Дарницком районе и еще один – в Днепровском.
- Человек заражается при укусе инфицированным комаром.
- Бороться с этими паразитами можно лишь хирургическим путем.
- Паразит может мигрировать под кожей. За сутки он может переместиться на 30 сантиметров.
- С момента непосредственного укуса человека зараженным комаром до образования опухоли может пройти от 1 месяца до 2 лет.
Как уберечься от дирофиляриоза / Иллюстрация "Вечернего Киева"
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В Киеве нашли уникальный 400-летний дуб
Источник: КЕКЦ
В Киеве экологи обнаружили еще один уникальный дуб – ему около 400 лет. Рядом стоят более младшие деревья – им по 300 лет. Таких древних дубов в столице лишь несколько. Дуб пережил немало – даже выжил после удара молнии.
400-летний дуб / Фото КЕКЦ
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