Самые важные новости Киева за неделю 2-6 августа:

Актуально В Киеве задержали террористку "Исламского государства", которую разыскивал Интерпол

Источник: "Белорусский дом в Украине"

В Киеве пропал белорусский активист Виталий Шишов. Его друзья сообщили, что он не вернулся домой после пробежки. К такому выводу они пришли, потому что в помещении не было его спортивной одежды.

На следующий день, 3 августа, Шишова нашли повешенным в парке недалеко от ЖК "Чайка".

Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Виталий Шишов. Убит в Киеве в августе 2021 года / фото с его страницы в инстаграме

Это событие вызвало большой резонанс в украинском и белорусском обществах. Страны Европы также выразили обеспокоенность. Собратья Виталия считают, что расправа над ним – показательная, и за ней стоит диктатор и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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АТОшник с гранатой захватил Кабмин

Источник: 24 канал

Следующей резонансной новостью прошлой недели безусловно был захват Кабмина. АТОшник Владимир Прохнич, который воевал в составе батальона "Айдар", возмутился, что в правительстве не отвечают на его ветеранское обращение, и пришел в здание на улицу Грушевского с гранатой.

Очевидцы уверяли, что она была без чеки. Это произошло 4 августа около 10 утра.

Мужчина требовал пропустить его внутрь здания правительства, иначе – он все взорвет.

Правоохранители начали спецоперацию.

С нападавшим провели переговоры. Для этого вызвали его товарищей.

Ветеран АТО сдался после разговора с другом.

Ему грозит тюрьма.

Владимир Прохнич, захвативший здание Кабмина / фейсбук Дениса Монастырского

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Боец УГО избил танцора Дорофеевой

Источник: инстаграм Нади Дорофеевой

1 августа сотрудник Управления государственной охраны Украины в центре Киева сначала толкнул парня, а после замечания нанес сильный удар. Евгений Гончаренко получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие повреждения.

Сейчас 22-летний парень находится в коме.

Юноша никого не трогал, однако на выходе из гей-клуба Lift на него набросился неизвестный мужчина.

Сотрудника УГО Евгения Беспалого, напавшего на Гончаренко, уволили со службы.

Ему грозит тюрьма.

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В Киеве появились комары, которые заражают людей редким заболеванием

Источник: "Вечерний Киев"

Киевские врачи зафиксировали с начала 2021 года 3 случая заражения гельминтами, которые живут под кожей людей. Редкое паразитарное заболевание вызывают гельминты рода Dirofilaria, которые переносятся обычными комарами.

Все случаи дирофиляриоза зафиксировали на Левом берегу столицы.

Двое пациентов обратились к медикам в Дарницком районе и еще один – в Днепровском.

Человек заражается при укусе инфицированным комаром.

Бороться с этими паразитами можно лишь хирургическим путем.

Паразит может мигрировать под кожей. За сутки он может переместиться на 30 сантиметров.

С момента непосредственного укуса человека зараженным комаром до образования опухоли может пройти от 1 месяца до 2 лет.

Как уберечься от дирофиляриоза / Иллюстрация "Вечернего Киева"

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В Киеве нашли уникальный 400-летний дуб

Источник: КЕКЦ

В Киеве экологи обнаружили еще один уникальный дуб – ему около 400 лет. Рядом стоят более младшие деревья – им по 300 лет. Таких древних дубов в столице лишь несколько. Дуб пережил немало – даже выжил после удара молнии.

400-летний дуб / Фото КЕКЦ

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