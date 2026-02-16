У Києві на станції метро обвалилася стеля: чи є постраждалі
- На станції метро "Теремки" в Києві обвалилася частина підвісної стелі через пошкодження під час обстрілів.
- Метро продовжує працювати за графіком, постраждалих немає.
Через численні ворожі атаки по столиці, впала частина стелі на станції "Теремки". Однак робота метро не обмежена, поїзди курсують за графіком.
Дефекти були візуально непомітними, тому запобігти інциденту не вдалось. Про це пише КМДА.
Чому обвалилась стеля на станції метро?
Ввечері, 15 лютого, перед одним із входів на станцію метро "Теремки" обвалилась частина підвісної стелі.
Інцидент стався через неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів. Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів,
– пояснили в Київському метрополітені.
Зазначають, що при цьому проводилась підготовка для подальшого часткового ремонту входу. Зараз фахівці обстежують підземний перехід станції та систему підвісної стелі.
Станція метро "Теремки" працює в звичному режимі, без змін у русі поїздів. Постраждалих також немає.
Яка ситуація зараз у Києві?
Ситуація в Київ залишається складною: місто вже кілька місяців під масованими обстрілами, а енергосистема працює з великими перебоями. Через удари по критичній інфраструктурі взимку частина столиці регулярно лишається без світла, тепла та води.
Мер Віталій Кличко повідомив, що на початку року без опалення була майже половина будинків, і хоча відновлення триває, проблеми ще є. Комунальні служби працюють без зупину, а для мешканців відкрили близько 1 500 Пунктів незламності.
Енергетичний експерт Володимир Омельченко пояснив, що попри удари по заходу країни найбільше страждає Київ, адже саме звідти електроенергія надходить у центр і на схід. Атаки по Рівненській і Хмельницькій АЕС, а також Добротвірській і Бурштинській ТЕС підривають баланс енергосистеми, створюючи дефіцит у столиці.
Водночас експерт зазначає, що ворог намагається спричинити каскадну аварію та блекаут, а через знищення енергетичних вузлів і підстанцій суттєвого покращення ситуації в Києві не очікується щонайменше до середини березня, якщо не припиняться нові атаки.