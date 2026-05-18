В одному з районів Києва сталася стрілянина: в поліції розповіли деталі
- У Деснянському районі Києва місцевий мешканець здійснив два постріли під час конфлікту і сховався у квартирі.
- Поліція затримала зловмисника, ніхто не постраждав, розпочато розслідування за хуліганство.
Про це повідомили в поліції.
Що відомо про стрілянину в столиці?
У Києві ввечері 18 травня сталася стрілянина у Деснянському районі. За інформацією поліції, місцевий мешканець під час конфлікту здійснив два постріли та сховався у квартирі.
Правоохоронці повідомили, що, на щастя, ніхто не постраждав, а після прибуття поліції зі стрільцем почали вести перемовини.
Станом на 21:41 поліція затримала зловмисника. Тривають слідчі дії та розпочалося розслідування за хуліганство.
Інші схожі випадки в Україні
У Львові 14 травня чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря. Правоохоронці розслідують справу як хуліганство.
Поліцейські ліквідували чоловіка, який відкрив вогонь по правоохоронцях у Хмельницькій області та втік у лісосмугу. Нападник кинув гранату у бік лісників, а потім, побачивши бронеавтомобіль, знову почав стріляти. Зрештою чоловіка нівелювали спецпризначенці.
У приміщенні міської ради на Кіровоградщині сталася стрілянина внаслідок якої постраждали двоє людей. Поранених одразу доставили до лікарні.