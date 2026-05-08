Привласнили 5 квартир померлих: у Києві викрили банду за участі екссудді Тандира

У Києві викрили злочинну організацію за участі екссудді, який раніше на смерть збив нацгвардійця. Ця банда проводила махінації з нерухомістю.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За даними ЗМІ, йдеться саме про екссуддю Олексія Тандира.

Як діяла схема, у якій брав участь Тандир?

Руслан Кравченко зазначив, що Київська міська прокуратура повідомила про підозру 6 учасникам злочинної організації, яка спеціалізувалася на махінаціях із нерухомістю.

Серед підозрюваних: колишній голова одного із судів Київщини, який раніше був обвинувачений у смертельній ДТП на блокпості, керівник підрозділу Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, двоє адвокатів та ще двоє цивільних осіб.

За даними слідства, учасники схеми обирали квартири померлих або тривало відсутніх власників – такі об'єкти знижували ризик швидкого викриття. На них виготовляли підроблені правовстановлювальні документи, вписуючи підставних "боржників", і паралельно складали фіктивні договори позики на мільйони гривень,

– зазначив генеральний прокурор.

За словами Кравченка, підозрюваний суддя, тобто Тандир, забезпечував потрібні рішення, а керівник виконавчої служби – відкриття проваджень і звернення про стягнення на квартири.

Внаслідок цього право власності на нерухомість переходило до учасників злочинної організації або пов'язаних із ними осіб. Надалі квартири перепродавали третім особам, які могли не знати про їхнє злочинне походження.

"Слідство встановило, що учасники організації заволоділи 5 квартирами у Києві та Одесі. Ще одну квартиру не встигли привласнити, бо схему було викрито", – зауважив Руслан Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що наразі усім учасникам повідомили про підозру:

чотирьом із них інкримінують участь у злочинній організації, шахрайство, вчинене повторно злочинною організацією в особливо великих розмірах, а також закінчений замах на шахрайство;

двоє інших підозрюються у створенні злочинної організації.

У Києві викрили банду, яка проводила махінації з житлом та в якій брав участь екссуддя Олексій Тандир / Фото з телеграм-каналу Руслана Кравченка

Підозрюваним уже обрали запобіжні заходи, зокрема судді – безальтернативне тримання під вартою.

У межах провадження правоохоронці провели обшуки в суді, підрозділах державної виконавчої служби, у нотаріусів, за місцями проживання, роботи та в автомобілях підозрюваних. Вилучено судові справи, документи виконавчих проваджень та інші докази.

Ті, хто намагався використати закон як інструмент пограбування, самі опинилися перед законом. Працюємо далі,

– запевнив Кравченко.

До речі, журналісти 24 Каналу робили величезне розслідування стосовно екссудді Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця у Києві. Розслідувачам вдалося виявити, які секрети мав Тандир, а також судові рішення, які той ухвалював.

Що відомо про справу Тандира та збиття нацгвардійця?

У ніч на 26 травня 2023 року на в'їзді до Києва з боку Житомира голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпості військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм нацгвардієць загинув на місці.

Після аварії суддя відмовився проходити перевірку на алкоголь і наркотики, тому суд дозволив примусове відібрання біологічних зразків. Тандиру повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння та взяли під варту без права застави.

У липні 2023 року в ДБР повідомили, що одна з експертиз підтвердила перебування судді у стані алкогольного сп'яніння під час аварії. Згодом справу передали до суду.

Родина загиблого військового подала цивільні позови про відшкодування компенсації. У серпні 2024 року Вища рада правосуддя звільнила Тандира з посади судді Макарівського районного суду.

Варто зазначити, що у лютому 2026 року Київський апеляційний суд зменшив заставу для екссудді Олексія Тандира зі 120 мільйонів гривень до 20 мільйонів. Сам Тандир просив суд відпустити його із СІЗО під особисті зобов’язання.