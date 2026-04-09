Чи реально Києву цьогоріч збудувати стійку до атак енергосистему: Кудрицький дав чітку відповів

Жителі Києва важко пережили минулу зиму, адже через постійні російські обстріли електроенергії не було по кілька діб поспіль, а лівий берег столиці взагалі залишився без опалення під час сильних морозів. Для того, щоб така ситуація не повторилася наступної зими підготовку треба починати вже.

Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький сказав 24 Каналу, наскільки реально столиці та іншим містам України побудувати стійку до обстрілів енергосистему та що для цього має робити влада.

Як забезпечити Київ світлом й теплом взимку?

Ексочільник Укренерго зазначив, що навіть якби ТЕЦ-4 та ТЕЦ-6, які забезпечують лівий берег столиці теплом та світлом, були на 100% цілі, то у будь-який момент по них знову можуть прилетіти російські ракети та дрони. Тобто питання не в тому, наскільки вони зараз пошкоджені.

Зверніть увагу! Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив, що внаслідок обстрілів Росії київська ТЕЦ-4 повністю знищена. Щодо ТЕЦ-6 – об'єкт постраждав на 80%.

"Єдиним виходом з цього замкненого кола є побудова децентралізованої генерації – мережі невеликих електростанцій на лівому березі Києва, які зможуть працювати на газу. Проте з погляду енергогенерації наступна зима, на жаль, буде не набагато кращою за попередню", – мовив Кудрицький.

Він також закликав не зачаровуватися прикладами Житомира та Харкова. Адже основна причина, чому у Житомирі було менше відключень у тому, що його Росія не обстрілювала настільки сильно. Якби щільність обстрілів у Житомирі була подібною до Києва, то там були б такі самі проблеми з електро- та теплопостачанням.

Важливо! Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький вважає, що інженерними спорудами практично неможливо захистити великі електростанції від балістики через їхню площу. Тож єдиний вихід – роззосередити виробництво електроенергії.

Київ споживає 1,5 – 2 тисяч мегават під час морозної погоди взимку. Побудувати таку кількість потужностей за рік навіть в одному місті неможливо, але у столиці є потреби критичної інфраструктури: лікарні, котельні, насосні групи Київводоканалу, метрополітен, електротранспорт. На усі ці критичні потреби треба від 300 до 500 мегават електроенергії.

Це приблизно 120 – 150 газопоршневих контейнерів, які можна розставити по всьому місту, підключити до електро- та газових мереж, де можливо, до теплової інфраструктури й забезпечити критичні потреби міста під час обстрілів. Це абсолютно реальне завдання,

– додав ексочільник Укренерго.

Один газопоршневий контейнер коштує близько 1 мільйона євро. Тож питання не стільки в грошах, а в тому, щоб центральна й місцева влада Києва й інших міст України нарешті розібралася, хто й за що відповідає. Цей розподіл відповідальності має відбуватися з центру, має бути державна програма.

Володимир Зеленський заявив про план побудови до 1 гігавата нової газової маневреної генерації електроенергії у 2024 році для покриття дефіциту потужності. Цей процес вже розпочато й минулого року деякі електростанції вже побудували. Однак цієї генерації побудовано менше, ніж було заявлено – близько 60%.

