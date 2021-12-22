Простояв прив'язаним кілька годин: у Києві рятують собаку, якого покинув на морозі господар

У Києві на проспекті Степана Бандери знайшли собаку, якого господар прив'язав на вході в торговельний центр і залишив. Прикра історія трапилася 20 грудня.

Волонтери розповіли, що на зв'язок із ними вийшли небайдужі жителі столиці, яким стало дуже шкода тваринку. Виявилося, що це – дівчинка, якій приблизно рік.

До теми Лишив голодним під магазином, бо хотів спати: киян обурила історія про покинутого собаку



Тепер дівчинці шукають нову родину / Фото Центру захисту тварин

Шукають нову родину

Зоозахисники розповіли, що на морозі собака простояв кілька годин. Забравши його, вони негайно відвезли тварину до лікарів.

Все ж ми сподіваємось на краще. Можливо, її господарі з якихось причин не змогли забрати тварину, можливо, вони її шукають. Тому, якщо ви впізнали цю красуню, – повідомте її господарям, що вона – в Київській міській лікарні ветеринарної медицини,

– написали волонтери.

Історія подвійної зради

У парку на Дорогожичах 6 грудня знайшли ще одного покинутого песика. Біля нього лежали іграшки та записка попередньої господарки.

Жінка написала, що не має на кого залишити друга, бо їде на заробітки, тому вирішила у такий спосіб позбавитися від Джека.

Коли волонтери забирали хвостатого, він був у стресі й не хотів нікуди йти.

За кілька днів собаку забрала із притулку родина.

Однак майже одразу вони повернули тваринку назад.

Власників тварин закликають вживляти їм чипи та вносити дані про улюбленців в Реєстр домашніх тварин. Такі прості кроки допоможуть швидко знаходити сім'ю чотирилапого, якщо він загубиться.

Текст публікації Центру захисту тварин:

На жаль, подібні історії останнім часом – зовсім не рідкість. Дівчинці на фото приблизно рік, вчора про неї нам повідомили небайдужі кияни. Її помітили біля "Епіцентру" на проспекті Бандери, собака провела кілька годин прив'язаною біля гіпермаркету, доки, зрештою, не опинилась у нас.

Та все ж ми сподіваємось на краще. Можливо, її господарі з якихось причин не змогли забрати тварину, можливо, вони її шукають. Тому, якщо ви впізнали цю красуню, – повідомте її господарям, що вона – в Київській міській лікарні ветеринарної медицини.

І, до речі, в таких випадках дуже допомагає наявність чипу у тварини та її реєстрація в Реєстрі домашніх тварин. Завдяки реєстру знайти господарів загубленої тварини – дуже просто!