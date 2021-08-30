Афера с "возвратом" товара: в Киеве кассирша воровала деньги в супермаркете

В одном из супермаркетов Киева 29-летняя женщина воровала деньги. Она имела доступ к средствам и могла оформлять покупки, поэтому, вероятно, работала там кассиром. После покупки товара она делала "возврат", а тогда забирала деньги из кассы.

В полицию обратился руководитель супермаркета и сообщил, что во время аудита обнаружил нехватку денег. О предполагаемой краже рассказали 29 августа.

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Похитила 2 тысячи гривен

Полицейские приехали в супермаркет и проверили его. После они обнаружили, что причастной может быть 28-летняя работница, которая имела доступ к деньгам. После полного оформления покупки она делала "возврат", а тогда – воровала деньги из кассы.

Таким образом злоумышленница похитила более 2 тысяч гривен. Полицейские объявили ей подозрение за присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.

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В Киеве 21-летний руководитель турфирмы обокрал банк на 630 тысяч гривен. Он арендовал у банка платежный терминал и совершил 138 платежей. Злоумышленнику может грозить 12 лет тюрьмы.

В Одессе 24-летняя молодая женщина создала ложный интернет-магазин и воровала у людей деньги. Она предлагала покупателям одежду, которой на самом деле не располагала. Таким образом обманула по меньшей мере 10 человек.

В Польше задержали интернет-аферистку из Украины. Женщина вместе с группой злоумышленников имела доступ к чужим банковским картам. Вместе они похитили около 245 000 гривен. Делом занимается полиция.

Работнице супермаркета может грозить до 8 лет лишения свободы. Также она не сможет занимать определенные должности на срок до 3 лет. На месте работали следователи Оболонского управления полиции в Киеве. Продолжаются следственные действия.