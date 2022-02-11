Очевидцы узнали, что это произошло из-за дороги, которая сейчас превратилась в сплошную яму. Информацию об инциденте опубликовали 11 февраля.

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Последствия плохой дороги: смотрите видео

Подтвердили пассажиры

Общественный транспорт ехал возле места, где строят станцию ​​метро "Мостицкая". Водитель отметил – пассажиры подтвердили, что стекло не выдержало, когда транспорт попал в яму.

После инцидента на место приехали представители дорожной службы и начали латать самую большую яму.

В каких маршрутках Киева опасно ездить

Инспекторы коммунальной службы перевозок 8 февраля проверили столичные маршрутки. Коммунальщики осмотрели транспортные средства частного перевозчика "Авен-Езер". Они обнаружили значительные нарушения на маршрутах 535 и 233, 240, 241 и 233.

Текст публикации телеграм-канала "Киев оперативный"

Ямы такие, что стекло лопается

На Северо-Сырецкой, где типа строят метро, ​​от дороги не осталось ничего. Честно говоря, она всегда была здесь "не фонтан", но происходящее сейчас – одна большая яма.

По этой одной большой яме каждый день ездят тысячи человек, в том числе – в общественном транспорте.

Вот автобус №32, что на видео, новенький и более или менее комфортный. Его только недавно купили, но даже он не выдерживает этот дорожный хаос.

Как говорит водитель, а пассажиры подтверждают, стекло не выдержало после наезда на яму.