Очевидці зазнали, що це трапилось через дорогу, яка зараз перетворилася на суцільну яму. Інформацію про інцидент опублікували 11 лютого.

До теми Через руйнування магістралі у Києві провалився автомобіль та застряг у ямі

Наслідки поганої дороги: дивіться відео

Підтвердили пасажири

Громадський транспорт їхав біля місця, де будують станцію метро "Мостицька". Водій зазначив – пасажири підтвердили, що скло не витримало, коли транспорт потрапив у яму.

Після інциденту на місце приїхали представники дорожньої служби й почали латати найбільшу яму.

У яких маршрутках Києва небезпечно їздити

Інспектори комунальної служби перевезень 8 лютого перевірили столичні маршрутки. Комунальники оглянули транспортні засоби приватного перевізника "Авен-Єзер". Вони знайшли значні порушення на маршрутах 535 та 233, 240, 241 та 233.

Текст публікації телеграм-каналу "Київ оперативний"

Ями такі, що скло лопається

На Північно-Сирецькій, де типу будують метро, від дороги не залишилося нічого. Чесно кажучи, вона завжди була тут "не фонтан", але те, що відбувається зараз – одна велика яма.

По цій одній великій ямі щодня їздять тисячі людей, в тому числі – у громадському транспорті.

Оце автобус №32, що на відео, новенький й більш-менш комфортний. Його лише нещодавно купили, але навіть не витримує цього дорожнього хаосу.

Як каже водій, а пасажири підтверджують, скло не витримало після наїзду у яму.