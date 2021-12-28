В Белой Церкви Киевской области на ходу загорелся троллейбус

ЧП произошло вечером 27 декабря в Белой Церкви Киевской области. Загорелся троллейбус, двигавшийся по маршруту №1.

Как отметили очевидцы происшествия, в результате возгорания никто не пострадал. На месте пришлось работать спасателям, успевшим вовремя потушить огонь.

Смотрите также: Гололедица парализовала Одессу: общественный транспорт временно не курсирует

Насколько серьезные повреждения получило транспортное средство, неизвестно.

Было серьезное задымление

Пожар в троллейбусе, который курсирует по маршруту №1, произошел в Белой Церкви в районе ГНС.

Судя по видео, которое сняли свидетели, в результате пожара в салоне возникло задымление. Впрочем, к счастью, дым в большинстве своем шел на улицу.

Водитель транспортного средства затормозил и открыл дверь, что позволило всем пассажирам выйти.

Прибывшие на место происшествия спасатели отсоединили троллейбус от сети, после чего начали тушить пожар. К счастью, огонь не успел распространиться, поэтому работы у пожарных было не слишком много.

На месте происшествия работали две единицы спецтехники ГСЧС.

Смотрите видео с места возгорания троллейбуса в Белой Церкви:

Незабываемые впечатления

Иногда поездки в общественном транспорте Украины могут подарить пассажирам по-настоящему незабываемые впечатления. Поскольку водители троллейбусов, маршруток и автобусов довольно часто нарушают правила дорожного движения. Чаще пассажиры жалуются на киевских маршрутчиков, поскольку иногда водители объезжают пробки по тротуару, двигаются встречкой и вообще неадекватно управляют. Кроме того, плохое техническое состояние устаревшего транспорта так же играет роль.