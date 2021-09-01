Опаздывала на пары: в Киеве авто влетело в студентку, которая перебегала дорогу – видео ДТП
Источник:dtp.kiev.ua
На бульваре Шевченко молодая девушка, несмотря по сторонам, перебегала через дорогу. Внезапно в нее въехала Toyota. Отмечают, что девушка является студенткой и в то время бежала на пары. Она сильно травмировалась. Пострадавшую забрала скорая.
Девушка перебегала дорогу 1 сентября напротив Института филологии. Водитель Toyota не успел среагировать, потому что это произошло внезапно. В полиции не опубликовали официальной информации.
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Детали ДТП
- Сообщается, что студентка спешила на первую пару.
- Вероятно, она опаздывала, потому решила сократить путь и побежала через дорогу.
- За считанные секунды в нее въехал легковой автомобиль.
- От удара девушка упала и сильно травмировалась.
- К ней подбежали очевидцы, чтобы оказать помощь.
На бульваре Шевченко студентка перебегала дорогу и в нее влетела Toyota: видео dtp.kiev.ua
Студентке вызвали скорую. Однако говорят, что она ехала довольно долго. Полосу для общественного транспорта "заполонили" автомобили.