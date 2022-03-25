Бои за Киев продолжаются, но враг получает достойный отпор
Источник:Генштаб ВСУ
Россия тридцатый день ведет против Украины полномасштабную войну. Украинские силы обороны успешно отбивают наступление на Киев.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Указали, что россияне не имеют успеха в продвижении.
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"Силы обороны, участвующие в осуществлении мер обороны Киева, продолжают отбиватьнаступление противника, наносить ему огневое поражение и удерживать определенные рубежи", – сообщили в Генштабе.
В ВСУ добавили, что продолжают фиксировать преступления российского военно-политического руководства. Рашисты нарушают международное гуманитарное право, нормы гуманного отношения во время войны.
Военное положение в Киевской области
С 25 по 26 марта в Киевской области комендантский час будет с 20:00 вечера до 7:00 утра. Об этом заявил глава Киевской военной администрации Александр Павлюк. Он призвал оставаться дома или в укрытиях.
Пока военные, нацгвардейцы и тероборона ведут борьбу с захватчиками, задача гражданского населения – не подвергать себя лишний раз опасности,
– сказал Павлюк.
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