Про це 25 березня повідомили у Генштабі Збройних Сил України. Зазначили, що росіяни не мають успіху в просуванні.

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"Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва, продовжують відбивати наступ противника, наносити йому вогневе ураження та утримувати визначені рубежі", – повідомили у Генштабі.

У ЗСУ додали, що продовжують фіксувати злочини російського військово-політичного керівництва. Рашисти порушують міжнародне гуманітарне право, норми щодо гуманного ставлення під час війни.

Воєнний стан на Київщині

З 25 до 26 березня у Київській області комендантська година буде з 20:00 вечора до 7:00 ранку. Про це заявив очільник Київської військової адміністрації Олександр Павлюк. Він закликав залишатися вдома або в укриттях.

Поки військові, нацгвардійці та тероборона ведуть боротьбу із загарбниками, завдання цивільного населення – не наражати себе зайвий раз на небезпеку,

– сказав Павлюк.

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