Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Указали, что россияне не имеют успеха в продвижении.

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"Силы обороны, участвующие в осуществлении мер обороны Киева, продолжают отбивать наступление противника, наносить ему огневое поражение и удерживать определенные рубежи", – сообщили в Генштабе.

В ВСУ добавили, что продолжают фиксировать преступления российского военно-политического руководства. Рашисты нарушают международное гуманитарное право, нормы гуманного отношения во время войны.

Военное положение в Киевской области

С 25 по 26 марта в Киевской области комендантский час будет с 20:00 вечера до 7:00 утра. Об этом заявил глава Киевской военной администрации Александр Павлюк. Он призвал оставаться дома или в укрытиях.

Пока военные, нацгвардейцы и тероборона ведут борьбу с захватчиками, задача гражданского населения – не подвергать себя лишний раз опасности,

– сказал Павлюк.