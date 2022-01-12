На Бориспольщине грузовик снес легковушку: фото с места смертельного ДТП

В селе Мирное на Бориспольщине вечером 11 января произошла смертельная авария. Там "Камаз" врезался в легковушку Volkswagen, из-за чего водитель легковушки погиб.

Трагедия произошла примерно в 19:30 на автодороге Н-08. Жертвой аварии стал 36-летний мужчина из города Переяслав.

По теме В крови было 2 промилле алкоголя: на Печерске пьяный водитель устроил тройную аварию

Из-за тяжелых травм водитель легковушки погиб на месте / Фото полиции Киевской области

Спешка стоила человеческой жизни

В полиции рассказали, что 34-летний водитель "Камаза" не предпочел в движении Volkswagen Passat и спровоцировал аварийную ситуацию.

Столкновение было настолько сильным, что потерпевший погиб мгновенно.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые им управляют.

За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 3 – 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

Водитель "Камаза" не предпочел в движении легковушку и спровоцировал столкновение / Фото полиции Киевской области

Переднюю часть Volkswagen сокрушило от удара / Фото полиции Киевской области

Водителей попросили не пренебрегать соблюдением правил дорожного движения и учитывать ухудшение погодных условий. Ведь из-за снегопадов и гололеда на трассах увеличивается количество автопроисшествий.

На месте трагедии работали полицейские / Фото полиции Киевской области

Текст публикации полиции Киевской области:

Смертельное столкновение с грузовиком: полиция Бориспольщины устанавливает обстоятельства ДТП в селе Мирное.

Авария произошла 11 января примерно в 19:30 на автодороге Н-08 в селе Мирное. По предварительным данным 34-летний местный водитель "Камаза" не предпочел в движении легковушку Volkswagen Passat под управлением 36-летнего водителя.

В результате столкновения водитель Volkswagen Passat из города Переяслав от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

По этому факту работники следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают происшествия.

Полиция Бориспольщины призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и учитывать ухудшение погодных условий!