На Бориспольщине грузовик снес легковушку: фото с места смертельного ДТП
Источник:фейсбук полиции Киевской области
В селе Мирное на Бориспольщине вечером 11 января произошла смертельная авария. Там "Камаз" врезался в легковушку Volkswagen, из-за чего водитель легковушки погиб.
Трагедия произошла примерно в 19:30 на автодороге Н-08. Жертвой аварии стал 36-летний мужчина из города Переяслав.
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Из-за тяжелых травм водитель легковушки погиб на месте / Фото полиции Киевской области
Спешка стоила человеческой жизни
- В полиции рассказали, что 34-летний водитель "Камаза" не предпочел в движении Volkswagen Passat и спровоцировал аварийную ситуацию.
- Столкновение было настолько сильным, что потерпевший погиб мгновенно.
- Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые им управляют.
- За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 3 – 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.
Водитель "Камаза" не предпочел в движении легковушку и спровоцировал столкновение / Фото полиции Киевской области
Переднюю часть Volkswagen сокрушило от удара / Фото полиции Киевской областиВажно! Водителей попросили не пренебрегать соблюдением правил дорожного движения и учитывать ухудшение погодных условий. Ведь из-за снегопадов и гололеда на трассах увеличивается количество автопроисшествий.
На месте трагедии работали полицейские / Фото полиции Киевской области
Текст публикации полиции Киевской области:
Смертельное столкновение с грузовиком: полиция Бориспольщины устанавливает обстоятельства ДТП в селе Мирное.
Авария произошла 11 января примерно в 19:30 на автодороге Н-08 в селе Мирное. По предварительным данным 34-летний местный водитель "Камаза" не предпочел в движении легковушку Volkswagen Passat под управлением 36-летнего водителя.
В результате столкновения водитель Volkswagen Passat из города Переяслав от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
По этому факту работники следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают происшествия.
Полиция Бориспольщины призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и учитывать ухудшение погодных условий!